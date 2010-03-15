Hido kayıp Memo yok

T24 - NBA'de forma giyen temsilcilerimizden Mehmet Okur ve Hidayet Türkoğlu'nun takımları Jazz ile Raptors Thunder ve Trail Blazers karşısında aradığını bulamadı.





Trail Blazers 109, Raptors 98



Portland’daki Rose Garden’da 20 bin 639 taraftarın izlediği maçta Trail Blazers, Raptors’ı konuk etti. 2 saat 13 dakika süren maçta Nicolas Batum, 5’te 3 üç sayılık basket kaydederken 22 sayı kaydetti ve takımı peş peşe 4’üncü maçını kazandı.



11’de 9 yapan Blazers’da LaMarcus Aldridge 22 sayı 12 ribaundla Brandon Roy da 20 sayıyla galibiyete destek verdi.



Raptors’da Chris Bosh 28 sayı 7 ribaudla maçı tamamlarken, takım bu sezon ikinci kez peş peşe 5 maç kaybetti.



Milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu 36 dakika süre alırken 14 sayıyla maçı tamamladı 5 ribaund aldı ve 2 de asist verdi. Türkoğlu 5 faul yaptığı maçta 4 top kaybı yaşadı.





Thunder 119, Jazz 111



Oklahoma’daki Ford Center’da 18 bin 203 taraftar önünce oynanan karşılaşmada Thunder, Jazz’ı konuk etti. 2 saat 18 dakika süren maçta mutlu sona ulaşan ev sahibi olurken Kevin Durant kaydettiği 35 sayıyla zaferin baş mimarlarından oldu. Russell Westbrook 30 sayı 11 asistlik süper performansıyla takımına destek verdi.



Thunder bu sezonun en iyi şut yüzdesiyle oynarken yüzde 60 isabet buldu ve bu sonuçla son 20 maçından 17’sini kazanmış oldu.



Utah Jazz’da altı 3 sayılık basket kaydeden Wesley Matthews bu sezonun en iyi performansını sergiledi ve 29 sayı kaydetti.



Sakatlığı sebebiyle Mehmet Okur ve Andrei Krilenko’nun forma giymediği Utah Jazz’da Deron Williams 27 sayı 14 asistle maçı tamamladı. 4 Ocak’tan beri ilk kez peş peşe maç kaybeden Jazz’da Carlos Boozer da 18 sayı 11 ribaundla maçı tamamladı.









