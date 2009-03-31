Hido ile Magic çok formda



NBA'de salı sabaha karşı oynanan mücdelede milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu'nun formasını giydiği Orlando Magic deplasmanda Miami Heat'ı 101-95 mağlup etti ve üst üste 6. galibiyetini elde etti.



AmericanAirlines Arena'da oynanan karşılaşmada Orlando Magic'te Dwight Howard 22 sayı, 18 ribaund, 1 asistlik performansı ile galibiyetin mimarı olurken 37:57 dakika süre alan temsilcimiz Hidayet Türkoğlu 16 sayı, 5 asist, 4 ribaund ile mücadele etti. Rashard Lewis 21 sayı, 4 ribaundluk performansı ile galibiyete katkıda bulunan bir diğer isim oldu.



Ev sahibi ekip Miami Heats'te ise Dwyane Wade 42 sayı, 4 asist, 4 ribaundluk performansı ile sahanın en skorer ismi olmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemezken Mario Chalmers 13 sayı, 7 asist, Jermaine O'Neal 10 sayı, 7 ribaund ile mücadele ettiler.



