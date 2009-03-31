T24 LogoT24 Logo
Spor

Hido ile Magic çok formda

Türkoğlu'nun formasını giydiği Orlando Magic deplasmanda Miami Heat'ı 101-95 mağlup etti.

31 Mart 2009 03:00


NBA'de salı sabaha karşı oynanan mücdelede milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu'nun formasını giydiği Orlando Magic deplasmanda Miami Heat'ı 101-95 mağlup etti ve üst üste 6. galibiyetini elde etti.

AmericanAirlines Arena'da oynanan karşılaşmada Orlando Magic'te Dwight Howard 22 sayı, 18 ribaund, 1 asistlik performansı ile galibiyetin mimarı olurken 37:57 dakika süre alan temsilcimiz Hidayet Türkoğlu 16 sayı, 5 asist, 4 ribaund ile mücadele etti. Rashard Lewis 21 sayı, 4 ribaundluk performansı ile galibiyete katkıda bulunan bir diğer isim oldu.

Ev sahibi ekip Miami Heats'te ise Dwyane Wade 42 sayı, 4 asist, 4 ribaundluk performansı ile sahanın en skorer ismi olmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemezken Mario Chalmers 13 sayı, 7 asist, Jermaine O'Neal 10 sayı, 7 ribaund ile mücadele ettiler.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24