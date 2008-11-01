Hido ikide iki yaptı!..

NBA'de dün gece oynanan karşılaşmalarda Philadelpiha 76ers, New York Knicks'i; Toronto Raptors, Golden State Wariors'ı; Miami Heats, Sacramento'yu; Celtics Chivago'yu, Memphis Grizzlies, Orlando Magic'i; Denver Nugets, Los Angeles Clippers'i, Portland Trail Blazers, San Antonıo Spurs'u yendi...



NBA'de dün gece oynanan karşılaşmalarda Philadelpiha 76ers, New York Knicks'i 116-87 ile geçerken, 24 sayı atan Brand ve 20 sayıyla ona destek veren Miller yıldızlaşan isimlerdi. Knicks de ise Crawford'un 14, Lee'nin 13 sayıları yeterli olmadı.



Gecenin çekişmeli maçlarından biri de Golden State Wariors ile Toronto Raptors arasında oynandı. Maçı 112-108 Raptors alırken, C.Bosh attığı 31 sayıyla maçın adamı olurken yine aynı takımdan Parker da galibiyete 23 sayı katkı da bulundu. Wariors'un en dikkat çeken ismi ise Harrington'dı, bu oyuncu da takımı adına 26 sayı kazandırdı..



Gecenin kolay galibiyetlerinden birinin altına da Miami Heats imza attı. Sacramento'yu 103-77 gibi farklı bir skorla geçen Heats ikinci maçında galibiyetle tanışmış oldu. King ise ilk maçın ardından ikinci maçından da salondan yenilgiyle ayrıldı. Heats'e galibiyeti getiren oyuncular ise 20 sayı kazandıran Wade ve 17 sayı kazandıran Baesley oldu.

İlk maçında fırtına gibi esen vegeçmişteki efsane günlerine geri mi dönüyor dedirten Chicago Bulls ikinci maçında son şampiyon Boston Celtics'e yenildi. Celtics bu galibiyetle iki de iki yaparken, Garnett geceye damgasını vuran isimdi. Birleşik Amerikalı oyuncu 17 sayı 19 ribaundla iki kademede de çift haneli sayılara ulaşarak double double yaptı. Garnet'a 14'er sayı atan Alle, Rondoe ve Pierce eşlik etti. Bulls adına 18 sayı atan Rose 96-80'lik skorun oluşmasına engel olamadı.

Gecenin skor açısından en zayıf ama çekişmesi en fazla olan karşılaşmasında Hidayet Türkoğlu'nun da formasını giydiği Orlando Magic, Memphis Grizzlies karşısında salondan 86-84 yenilgiyle ayrıldı. Turkoğlu'nun 18 sayı ve 9 ribaund'u ve Lewis'in 23 sayısı da Magic'si yenilgiden kurtaramazken, Memphis'i galibiyete taşıyan isim 29 sayıyı rakip potaya gönderen Ray oldu.



Gecenin keyifli maçlarından biri de Denver Nugets ile Los Angeles Clippers arasında oynandı. Salondan 113-103 galibiyetle ayrılan Nugets da süper star Iverson galibiyete 25 sayıyla katkı yaptı. Iverson'a destek 22 sayıyla NEne'den geldi.. Clippers da ise Thornton'un 30 sayısı takımını yenilgiden kurtarmaya yetmedi.



San Antonıo Spurs, Portland Trail Blazers karşısında ilk galibiyetine bir sayı kadar yaklaştı ama salondan 100-99 yenilgiyle ayrıldı. Blazers ise ilk maçtaki yenilgiyi bu bir sayı farkla da olsa telafi ederek morallendi. Blazers'a galbiiyeti getiren isim 26 sayıyla Roy ve 23 sayıyla Aldridge olurken, Spurs'un etkili silahı Duncan'ın 27 sayısı bu mağlubiyete engel olmaya yetmedi...



Tempo24