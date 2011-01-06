-HİDO GÜLDÜ, ERSAN ÜZÜLDÜ ANKARA (A.A) - 06.01.2011 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'ne (NBA) dün gece oynanan 11 maçla devam edildi. Amway Center'da oynanan maçta Hidayet Türkoğlu'nun formasını giydiği Orlando Magic ile Ersan İlyasovalı Milwaukee Bucks karşı karşıya geldi. Magic, maça, Brandon Jennings, Carlos Delfino ve Drew Gooden gibi 3 as oyuncusudan yoksun çıkan Bucks'ı 97-87 yendi ve üst üste 7. galibiyetini aldı. Magic'in yıldız oyuncusu Dwight Howard, 28 sayı 13 ribaund ile yine maça ağırlığını koyan isim oldu. Sayı farkını bir ara 19'a çıkartan Magic, maçın son 4 dakikasına ise sadece 5 sayı farkla önde girdi. Bu dakikada sahneye çıkan Hidayet, attığı 3 sayılık basketle takımını rahatlatmayı başardı. Hidayet maçı 13 sayı 4 ribaund 3 asist ile tamamladı. Milwakuee Buck'ta ise en skorer isim, kenardan gelen ve 25 dakika süre alan Corey Maggette oldu. Maggette maçı 21 sayı ve 7 ribaundla tamamlarken, takım arkadaşı Ersan İlyasova 5 sayı 7 ribaundda kaldı. Gecenin en çekişmeli maçlarından biri, Boston Celtics ile San Antonio Spurs arasında oynandı. Boston'daki TD Garden'da oynanan maçta Celtics, son dakikasında ölüp ölüp dirildiği maçı 105-103 kazanmayı başardı. Maçın son 7 saniyesine 2 sayı farkla önde giren Celtics, yapılan taktik faulün ardından 2 serbest atış hakkı kazandı. Serbest atışta başarı oranı yüzde 89 olan Ray Allen, bu kez 2'de 0 yaparak rakip takıma öne geçme şansını tanıdı. Son topu Mino Ginobili ile kullanan Spurs ise, basketbolcunun 3 sayı denemesinde blok yemesiyle bu şansı kullanamadı ve evine 105-103 yenik döndü. Sahanın en skorer oyuncusu, 31 sayıyla oynayan Ray Allen oldu. Takım arkadaşı Rajon Rondo, 22 asist, 12 sayı ve 10 ribaundla ''triple double'' yaptı ve galibiyetin mimarı oldu. Celtics'in Türk basketbolcusu Semih Erden, bu maçta süre alma şansını bulamadı. San Antonio Spurs'de ise Ginobili, maçı 24 sayıyla tamamladı.