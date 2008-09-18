Hido Fransa'da yok!



(A) Milli Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Harun Erdenay, 2009 Avrupa Şampiyonası elemeleri (C) grubunda 5 maçta 5 galibiyetle çok iyi bir performans ortaya koyduklarını söyledi.



AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk 5 maçta elde edilen başarıyı özetleyen Erdenay, grup liderliği için yola çıktıklarını, ancak son maç öncesi yakaladıkları bu başarıyı tahmin edemediğini kaydederek, ''Bu kadar güzel bir oyunla, Fransa maçı öncesi grup liderliğini garantileyeceğimizi tahmin etmiyordum. İnanılmaz bir performans gösterdik. Her maçımızı 10 sayının üzerinde kazandık. 5'te 5 yaptık ve grup liderliğini garantiledik'' diye konuştu.



İstanbul'da yaptıkları maçlarda seyirciden de müthiş destek gördüklerini belirten Erdenay, ''Kazandığımız bu başarıda, evimizdeki maçlarda inanılmaz seyirci desteğinin de etkisi vardı. Şimdi Fransa'ya gidiyoruz. Orada yensek yenilsek fark etmiyor, ama hedefimiz 6'da 6 yapmak'' şeklinde konuştu.



Harun Erdenay, Hidayet Türkoğlu'nun 20 Eylül Cumartesi günü Fransa ile deplasmanda yapılacak grubun son maçında kadroda olmayacağını açıkladı.



Erdenay, milli basketbolcunun 21 Eylül Pazar günü ABD'ye gideceğini, bu nedenle yorgun olacağı için Hidayet'e izin verdiklerini kaydetti.



