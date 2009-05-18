Hido finale taşıdı



NBA'de Orlando Magic, son şampiyon Boston Celtics'i deplasmanda 101-82 yenerek Doğu Konferansı finaline yükseldi. Milli Basketbolcu Hidayet Türkoğlu, 25 sayı - 12 asist ile double-double yaparak maça damgasını vurdu.





NBA'de Doğu Konferansı yarı final serisinin 7. maçında son şampiyon Boston Celtics, milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu'nun da formasını giydiği Orlando Magic'i evi TD Banknorth Garden'da ağırladı.



Hidayet Türkoğlu'nun 25 sayı - 12 asist ve 5 ribaund ile yıldızlaştığı maçta Magic, Boston Celtics'i 101-82'lik skorla geçti ve seride durumu 4-3'e getirerek Doğu Konferansı finalinde Cleveland Cavaliers'ın rakibi oldu.



Boston karşısında maça hızlı başlayan ve üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle kontrolü ele alan Orlando, ilk 6.5 dakikada skoru 19-9'a getirerek farkı çift hanelere taşıdı. Skor üretmekte zorluk çeken son şampiyon karşısında etkili oyununu sürdüren Magic, ilk çeyreği 27-17 önde kapattı.



İkinci çeyreğin ilk bölümünde Hidayet Türkoğlu'nun kaydettiği basketlerle Boston'ın farkı eritmesine izin vermeyen Orlando, Ray Allen'ı durduramayınca ev sahibi takım skoru 42-38'e getirerek farkı 4 sayıya kadar indirdi. Rakibine son bölümde Rafer Alston ile cevap veren Florida temsilcisi soyunma odasına 7 sayı avantajla gitti.



İlk yarıda üç sayılık atışlarda yüzde 70 ile oynayan Magic'de Hidayet Türkoğlu, erken faul problemine girdiği için 14 dakika süre aldı. Yıldız oyuncu, kullandığı 5 şutun 4'ünü sayıya çevirerek 10 sayı üretti ve Alston ile birlikte ilk devrede takımının en skorer ismi oldu.



İkinci yarıya 4-0'lık seriyle giren Celtics, farkı 3 sayıya indirdi. Hidayet Türkoğlu ve Rashard Lewis'in üst üste kaydettiği basketlerle ipleri yeniden ele alan Orlando, skoru 62-52'ye getirerek farkı yeniden çift hanelere taşıdı. Üçüncü çeyreğin son bölümünde Rajon Rondo'nun üç sayılık basketine engel olamayan konuk takım, son çeyreğe 66-61 üstün girdi.



Son çeyreğe 11-0'lık seriyle başlayarak farkı 16 sayıya kadar çıkaran Orlando, rahat bir nefes aldı. Özellikle Hidayet Türkoğlu'nun hem hücum hem de savunmadaki etkili oyunuyla farkı açmaya devam eden Magic, maçı 101-82'lik skorla kazandı. Son şampiyon unvanını korumayı başaramazken, Magic de Doğu Konferansı finalinde Cleveland Cavaliers'ın rakibi oldu.



Hidayet Türkoğlu, 25 sayı - 12 asist - 5 ribaundluk performansıyla maça damgasını vururken, sahanın da en skorer ismi oldu. Kullandığı 12 şutun 9'unda isbet kaydeden yıldız oyuncu, üç sayılık atışlarda 4/5, serbest atışlarda da 3/3 ile oynadı. Tecrübeli isim ayrıca, 12 asistle play-off kariyer rekorunu da kırdı.



Magic'de Rashard Lewis 19 sayı - 5 ribaund - 4 asistle katkı yaparken, Dwight Howard da 16 ribaund - 12 sayı - 5 blokla galibiyette büyük pay sahibi oldu.



Ev sahibi ekipte ise Ray Allen'ın 23 sayı - 4 ribaund - 3 asisti galibiyet için yeterli olmadı.