T24 LogoT24 Logo
Spor

Hido 'En İyi 2. Beş'te

NBA'de Orlando Magic forması giyen Hidayet Türkoğlu, kendisine 2008'in 'En İyi 2. Beş'inde yer buldu.

03 Ocak 2009 02:00


NBA'de Orlando Magic forması giyen Hidayet Türkoğlu, eurobasket.com internet sitesinde yapılan oylama sonucunda kendisine 2008'in 'En İyi 2. Beş'inde yer buldu.

Avrupa basketbolunun önde gelen internet sitelerinden www.eurobasket.com, her yıl üyelerinin oylarıyla belirlediği ilk beşleri açıkladı.

Site üyelerinin oyları sonucu 2008'in 'En İyi Beşi'nde Dirk Nowitzki, Tony Parker, Pau Gasol, Andrei Kirilenko ve Jose Calderon yer alırken, milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu da kendisine 'En İyi 2. Beş'te yer buldu.

Bu kadroda Hidayet Türkoğlu'nun yanısıra yer alan isimler ise Manu Ginobili (İtalyan Pasaportlu olmasından dolayı), Juan Carlos Navarro, Rudy Fernandez ve Ramunas Siskauskas.

Sitede ayrıca bir diğer NBA yıldızımız Mehmet Okur da 2008 yılında sergilediği performansla dikkat çeken isimler isimler arasında kendisine yer buldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24