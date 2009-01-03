Hido 'En İyi 2. Beş'te



NBA'de Orlando Magic forması giyen Hidayet Türkoğlu, eurobasket.com internet sitesinde yapılan oylama sonucunda kendisine 2008'in 'En İyi 2. Beş'inde yer buldu.



Avrupa basketbolunun önde gelen internet sitelerinden www.eurobasket.com, her yıl üyelerinin oylarıyla belirlediği ilk beşleri açıkladı.



Site üyelerinin oyları sonucu 2008'in 'En İyi Beşi'nde Dirk Nowitzki, Tony Parker, Pau Gasol, Andrei Kirilenko ve Jose Calderon yer alırken, milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu da kendisine 'En İyi 2. Beş'te yer buldu.



Bu kadroda Hidayet Türkoğlu'nun yanısıra yer alan isimler ise Manu Ginobili (İtalyan Pasaportlu olmasından dolayı), Juan Carlos Navarro, Rudy Fernandez ve Ramunas Siskauskas.



Sitede ayrıca bir diğer NBA yıldızımız Mehmet Okur da 2008 yılında sergilediği performansla dikkat çeken isimler isimler arasında kendisine yer buldu.

