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Spor

Hido coştu bir kere

Orlando Magic, Miami Heat'i 122-99'la geçerken, Hidayet Türkoğlu 20 sayı - 9 ribaunt - 6 asist üretti.

23 Şubat 2009 02:00


Hidayet Türkoğlu'nun takımı Orlando Magic, Miami Heat'i 122-99'la geçerken, milli basketbolcumuz 20 sayı - 9 ribaunt - 6 asist üretti. Miami'de 50 sayıyla kariyer rekoru kıran Dwyane Wade'in performansı yenilgiyi engelleyemedi.

Heat'e karşı oynadığı son 15 maçında 12. galibiyetini elde eden Orlando, Miami'nin süper yıldızı Dwyane Wade'in mükemmel performansına karşın sonuca gitmeyi bildi.

Wade 50 sayıyla kariyer rekoru kırarken, Orlando'da Dwight Howard 32 sayı - 17 ribaunt, milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu da 20 sayı - 9 ribaunt - 6 asist ürettiler.

Magic adına ikinci maçına çıkan Rafer Alston da 12 sayı - 9 asistlik katkı yaptı.

Son şampiyon Boston da Phoenix deplasmanında rahat bir galibiyet elde etti. Rajon Rondo 23. yaş gününü kutladığı gece hem 32 sayı - 10 asistle kariyer rekoru kırdı, hem de Celtics'i 128-108 galibiyete taşıdı.

Karşılaşmayı yüzde 68 iç saha isabet oranıyla tamamlayan Boston'da Ray Allen 31, Paul Pierce da 26 sayı ile oynadılar.

TOPLU SONUÇLAR

Toronto: 111 - New York: 100
Indiana: 98 – Chicago: 91
Phoenix: 108 - Boston: 128
Houston: 99 - Charlotte: 78
Milwaukee: 120 - Denver: 117
Orlando: 122 – Miami: 99
Portland: 116 - LA Clippers: 87
Minnesota: 108 - LA Lakers: 111
Cleveland: 99 – Detroit: 78

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