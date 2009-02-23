Hido coştu bir kere



Hidayet Türkoğlu'nun takımı Orlando Magic, Miami Heat'i 122-99'la geçerken, milli basketbolcumuz 20 sayı - 9 ribaunt - 6 asist üretti. Miami'de 50 sayıyla kariyer rekoru kıran Dwyane Wade'in performansı yenilgiyi engelleyemedi.



Heat'e karşı oynadığı son 15 maçında 12. galibiyetini elde eden Orlando, Miami'nin süper yıldızı Dwyane Wade'in mükemmel performansına karşın sonuca gitmeyi bildi.



Wade 50 sayıyla kariyer rekoru kırarken, Orlando'da Dwight Howard 32 sayı - 17 ribaunt, milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu da 20 sayı - 9 ribaunt - 6 asist ürettiler.



Magic adına ikinci maçına çıkan Rafer Alston da 12 sayı - 9 asistlik katkı yaptı.



Son şampiyon Boston da Phoenix deplasmanında rahat bir galibiyet elde etti. Rajon Rondo 23. yaş gününü kutladığı gece hem 32 sayı - 10 asistle kariyer rekoru kırdı, hem de Celtics'i 128-108 galibiyete taşıdı.



Karşılaşmayı yüzde 68 iç saha isabet oranıyla tamamlayan Boston'da Ray Allen 31, Paul Pierce da 26 sayı ile oynadılar.



TOPLU SONUÇLAR



Toronto: 111 - New York: 100

Indiana: 98 – Chicago: 91

Phoenix: 108 - Boston: 128

Houston: 99 - Charlotte: 78

Milwaukee: 120 - Denver: 117

Orlando: 122 – Miami: 99

Portland: 116 - LA Clippers: 87

Minnesota: 108 - LA Lakers: 111

Cleveland: 99 – Detroit: 78



