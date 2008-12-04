Hido coştu bir kere

Sakatlıklarla boğuşan Orlando Magic, dün gece Minnesota'yı Dwight Howard-Rashard Lewis-Hidayet Türkoğlu üçlüsünün skorer oyunuyla geçmeyi bildi.Mehmet Okurlu Utah ise kendi seyircisi önünde ligin istikrarsız ekiplerinden Miami'ye boyun eğdi. Jazz'da da Carlos Boozer ve Andrei Kirilenko forma giymedi.Orlando önemli sakatlıklarına rağmen kazanmaya devam ediyor. Magic, Jameer Nelson, Keith Bogans ve Mikael Pietrus'un eksikliklerine karşın seyircisi önünde Minnesota'yı 100-89 mağlup etmeyi bildi.Magic, ribaundlarda rakibine 42-31 teslim olmasına karşın Dwight Howard-Hidayet Türkoğlu-Rasahrad Lewis üçlüsünün timberwolves potalarına bıraktığı toplam 68 sayıyla galibiyete ulaştı. Howard 23 sayı 14 ribaund, Lewis 23 sayı ve Hidayet Türkoğlu da 22 sayı ile oynadı. Orlando'da ayrıca çaylak oyuncu Courtney Lee kenardan gelerek 19 sayılık önemli katkı yaptı.Mehmet Okur'un formasını giydiği Utah ise geceyi yenilgi ile kapadı. Sahasında Miami'yi ağırlayan Jazz, Carlos Boozer, Dwyane Wade-Andrei Kirilenko-Matt Harpring üçlüsünün forma giymediği maçta sahadan 93-89 mağlup ayrıldı. 5 maçlık batı turnesini galibiyetle sonlandıran Heat'te Dwyane Wade 23 sayı 5 asistle en skorer isim oldu. Mehmet Okur'un 6 sayı 7 ribaundla etkisiz bir görüntü çizdiği Utah'ta ise Paul Millsap 20 sayı 13 ribaundla oynamasına karşın yenilgiyi önleyemedi.Önceki akşam Pacers deplasmanında galibiyeti son saniyede kaçıran Los Angeles Lakers, Çarşamba akşamı Wachovia Center’da Philadelphia 76’ers’a konuk oldu. Karşılaşmanın büyük kısmını önde götüren Lakers rakibini 114-102 yenerek Pacers mağlubiyeti sonrası moral kazandı.Sixers maça hızlı başlayan taraftı. Andre Miller ve Dalembert’in sayılarıyla ilk 5 dakikayı 17-7 önde kapatan Sixers, daha sonra Pacers maçının etkisiz ismi Radmanovic’in üstüste bulduğu 3’lüklere engel olamadı. Kobe’nin de etkili oyunuyla Lakers ilk çeyreğin bitimine 3 dakika kala durumu 23-23’e taşıdı ve Sixers’in üstüste top kayıplarını iyi değerlendirerek 8-2’lik seriyle ilk çeyreği 31-25 önde kapattı. Kobe 12 Radmanoviç 11 sayıyla bu çeyrekte sayı yükünü çeken oyuncular oldular.2. çeyreğin başına da etkili başlayan Lakers Bynum ve Gasol’un sayılarıyla farkı 13’e çıkardı. Sixers Andre Miller’la karşılık vermeye çalıştıysa da Lakers’in hızlı oyunu çeyreğin 15-9 sayı arasında gitmesini sağladı ve Lakers soyunma odasına 61-51’lik skorla girdi.Sixers 3. çeyreğe hızlı başlayıp Dalembert önderliğinde 4 dakika içinde farkı 5 sayıya kadar indirdi. Moladan sonra Lakers Bynum’u kullanarak hücumda yine farkı çift haneli sayılar civarına çıkarmayı başardı. Çeyreğin 2. yarısında 16-6’lik seri yakalayan Lakers son çeyreğe 85-69 önde girdi.Son çeyrekte Sixers son kozlarını kullanmak amaçındaydı. Çeyreğin başlarında 18 sayıyla geride olan Sixers Kobe’nin hırslı oyununa hücumda İğuodala, Miller ve özellikle de yedek guard Louis Williams’la cevap verince bitime 3 dakika kala skoru 97-104’e getirdi. Ama önceki akşamki yenilgisindenSixers’da Andre Miller ve İğuodala takımın sayı yükünü çekerken, bu sezon Sixers’a katılan Elton Brand oldukça kötü bir maç çıkardı ve 3 sayı 5 ribaundlük bir performans gösterdi. Maçın sonlarına doğru hücumdaki etkisizliğini Kobe’yi sert savunmakla bertaraf etmeye çalıştıysa da başarılı olamadı. Sixers yedeklerinin etkili ismi Williams’sa attığı 15 sayının tamamını 4. çeyrekte attı ve yine bu çeyrekte 3 sayılık atışlarda 3/5’lik isabet oranıyla takımının maça kısa bir süre de olsa ortak olmasını sağladı.