Hido: Cleveland galibiyeti çok önemli

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen Hidayet Türkoğlu, yeni takımı Toronto Raptors ile çıktığı sezonun ilk maçında Cleveland Cavaliers karşısında aldıkları 101-91'luk galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.



Hidayet, NBA TV'ye yaptığı ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde de yer alan açıklamada, iyi bir takım olduklarını belirterek, “İyi bir kimyamız var. Herkes topla oynuyor ve iyi paylaşıyor. İlk maçımızda taraftarlarımız bizi gerçekten çok iyi desteklediler ve iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Yeni sezona Cleveland Cavaliers galibiyeti ile başlamak gerçekten önemli. Umarım bunun devamını getiririz” dedi.



Yeni takımındaki hedeflerinin sorulması üzerine Hidayet Türkoğlu, şunları kaydetti:



“Şu anda her şey yolunda. Takımda birçok yeni isim var. Şu anda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Herkes bu konuda oldukça istekli. Antrenörümüz Jay Triano da bizlere elinden geldiğince yardımcı oluyor. Hücumda sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çünkü takımımızda birbirinden kaliteli birçok silah var. Eğer başarılı olmak istiyorsak özellikle savunmada iyi olmalıyız.”



Takım olarak topu iyi paylaştıklarını belirten milli basketbolcu, “Sezon öncesi maçlarda çok fazla oynayamadım. Ancak normal sezon öncesinde konuştuk. Çok yönlü oynamayı seviyorum. Topu aldığımda yaratıcı olmak ve takım arkadaşlarıma uygun pozisyonlar hazırlamak istiyorum. Cavaliers karşısında da oldukça iyiydik. Shaq ve Zydrunas Ilgauskas karşısında Andrea Bargnani ve Chris Bosh gibi oyuncuları iyi kullandık ve galibiyete ulaştık. Takım olarak da iyi oynadığımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



Hidayet, Toronto şehrini de sevdiğini dile getirerek, “Toronto şehri gerçekten çok güzel. Herkes beni gerçekten çok iyi karşıladı. Çok farklı insanlar var ve basketbolu çok seviyorlar. Raptors'u destekliyorlar. Umarım takım olarak çok iyi noktalara geliriz” dedi.



'Hepinizi Türkiye'ye bekliyorum'



Hidayet Türkoğlu, NBA TV sunucusu Andre Aldridge ve konukları Kenny Smith ile Eric Snow'u gelecek yıl Türkiye'de yapılacak 2010 FIBA Dünya Şampiyonası'na davet etti.



“Önümüzdeki yıl hepinizi Türkiye'ye bekliyorum” diyen Hidayet, “Dünya Şampiyonası'nı Türkiye'de gerçekleştireceğiz ve konuğum olmanızı istiyorum. Çok büyük ve başarılı bir organizasyona imza atacağımızdan emin olabilirsiniz. Türkiye'ye gelerek ne kadar büyük işler yapacağımı görmenizi istiyorum. Umarım Türkiye'de de birlikte program yaparız” diye konuştu.