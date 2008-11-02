Hido bu kez güldü

NBA'de yeni sezon devam ediyor. Orlando Magic Amway Arena'da konuk ettiği Sacramento Kings'i 121-103'lük skorla mağlup etmeyi başardı.
Magic'te Hidayet Türkoğlu 21 sayı ve 4 ribaunt ile oynarken, D.Howard 29 sayı ve 2 asistle geceye damgasını vuran isimlerdi.
Sacramento'da ise 31 sayı atan K.Martin yenilgiyi önleyemedi.
Gecenin maçlarından alınan sonuçlar;
Philadelphia 88
Atlanta 95
Miami 87
Charlotte 100
Boston 79
Indiana 95
Sacramento 103
Orlando 121
Washington 109
Detroit 117
Golden State 105
New Jersey 97
Dallas 95
Minnesota 85
Cleveland 92
New Orleans 104
Memphis 86
Chicago 96
Oklahoma City 77
Houston 89
Toronto 91
Milwaukee 87
LA Lakers 104
Denver 97
LA Clippers 79
Utah 101
Portland 96
Phoenix 107