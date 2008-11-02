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Spor

Hido bu kez güldü

NBA'de yeni sezon devam ediyor. Orlando Magic Amway Arena'da konuk ettiği Sacramento Kings'i 121-103'lük skorla mağlup etmeyi başardı.

02 Kasım 2008 02:00


NBA'de yeni sezon devam ediyor. Orlando Magic Amway Arena'da konuk ettiği Sacramento Kings'i 121-103'lük skorla mağlup etmeyi başardı.

Magic'te Hidayet Türkoğlu 21 sayı ve 4 ribaunt ile oynarken, D.Howard 29 sayı ve 2 asistle geceye damgasını vuran isimlerdi.

Sacramento'da ise 31 sayı atan K.Martin yenilgiyi önleyemedi.

Gecenin maçlarından alınan sonuçlar;

Philadelphia 88
Atlanta 95

Miami 87
Charlotte 100

Boston 79
Indiana 95

Sacramento 103
Orlando 121

Washington 109
Detroit 117

Golden State 105
New Jersey 97

Dallas 95
Minnesota 85

Cleveland 92
New Orleans 104

Memphis 86
Chicago 96

Oklahoma City 77
Houston 89

Toronto 91
Milwaukee 87

LA Lakers 104
Denver 97

LA Clippers 79
Utah 101

Portland 96
Phoenix 107

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