Hido bu kez güldü



NBA'de yeni sezon devam ediyor. Orlando Magic Amway Arena'da konuk ettiği Sacramento Kings'i 121-103'lük skorla mağlup etmeyi başardı.



Magic'te Hidayet Türkoğlu 21 sayı ve 4 ribaunt ile oynarken, D.Howard 29 sayı ve 2 asistle geceye damgasını vuran isimlerdi.



Sacramento'da ise 31 sayı atan K.Martin yenilgiyi önleyemedi.



Gecenin maçlarından alınan sonuçlar;



Philadelphia 88

Atlanta 95



Miami 87

Charlotte 100



Boston 79

Indiana 95



Sacramento 103

Orlando 121



Washington 109

Detroit 117



Golden State 105

New Jersey 97



Dallas 95

Minnesota 85



Cleveland 92

New Orleans 104



Memphis 86

Chicago 96



Oklahoma City 77

Houston 89



Toronto 91

Milwaukee 87



LA Lakers 104

Denver 97



LA Clippers 79

Utah 101



Portland 96

Phoenix 107



