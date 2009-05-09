Hido attı Orlando kazandı



Orlando Magic, Hidayet Türkoğlu'nun 24 sayı ile oynadığı maçta Boston Celtics'i sahasında 117-96 yendi. Bu galibiyetle Magic, Doğu Konferansı yarı final serisinde 2-1 öne geçti.



Doğu Konferansı yarı final serisinin ilk maçında Boston Celtics'i deplasmanda mağlup ederek saha avantajını ele geçiren Orlando Magic, son şampiyonu ağırladı.



NBA yönetimi tarafından verilen ceza nedeniyle Rafer Alston'dan yoksun mücadele eden Orlando, yakaladığı yüzde 59.1 saha içi isabetiyle kulüp rekoru kırarak sahadan 117-96'lık skorla galip ayrıldı.



İlk çeyreği 22-18 önde kapatan ev sahibi takım, ikinci çeyrekte 31 sayı üretirken Celtics'e 23 sayı şansı tanıdı ve soyunma odasına 53-41 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte Paul Pierce'ın çabalarıyla ayakta kalan son şampiyon, son çeyreğe girilirken farkı tek hanelere indirdi. Son çeyrekte de Hidayet Türkoğlu'nun ürettiği 11 sayı ile üstünlüğünü koruyan Orlando, maçı 117-96 kazanarak seride 2-1 öne geçti.



Milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu 24 sayı – 4 asist – 2 ribaund üretirken, kullandığı 12 şutun 8'ini sayıya çevirdi. 34 dakika süre alan yıldız oyuncu, üç sayı çizgisinin gerisinden 2/3, serbest atışlarda ise 6/7 isabet kaydetti.



Rashard Lewis 28 sayı – 6 ribaund – 3 asistle karşılaşmayı noktalarken, All-Star pivot Dwight Howard da 17 sayı – 14 ribaund – 5 blokla mücadele etti.



Konuk ekipte ise Paul Pierce'ın 27 sayı – 6 asist – 3 ribaund – 3 top çalması ile Rajon Rondo'nun 15 sayı – 6 asist – 5 ribaundu galibiyet için yeterli olmadı. Ray Allen ise, 3/13 saha içi isabetiyle 8 sayı üretebildi.



LAKERS ŞANS TANIMADI: 94-108



Los Angeles Lakers, deplasmanda Houston Rockets'ı 108-94'lük skorla mağlup ederek Batı Konferansı yarı final serisinde 2-1 öne geçti. Kobe Bryant, 33 sayı – 6 ribaund – 3 asist – 3 blokla maça damgasını vurdu.



Houston Rockets karşısında ilk maçı seyircisi önünde kaybeden Los Angeles Lakers, seriye 1-1 eşitlik getirdikten sonra Teksas ekibine konuk oldu.



Ron Artest'in bitime 1 dakikadan az bir süre kalan Pau Gasol'e yaptığı sportmenlik dışı faulün ardından oyundan atıldığı maçta Lakers, Kobe Bryant ile rakibi 108-94'lük skorla geçti.



İlk yarıda iki takım arasında büyük bir çekişme yaşanırken, Lakers soyunma odasına 2 sayı avantajla gitti. Üçüncü çeyrekte savunma sertliğini artıran konuk takım, Houston'ı 14 sayıda tuttu ve son çeyreğe de 74-62 üstün başladı. Dördüncü çeyrekte iki takım da skor üretmekte zorlanmazken, Lakers sahadan 108-94'lük skorla galip ayrıldı. Konuk takım bu galibiyetle ilk maçta kaybettiği ev sahibi avantajını da geri almış oldu.



Üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 55 ile şut kullanan Lakers'ın süper yıldızı Kobe Bryant 33 sayı – 6 ribaund – 3 asist – 3 blokla sahne alırken, Lamar Odom 16 sayı – 13 ribaund – 2 blokla double-double yaptı.



Houston'da son bölümde Pau Gasol'e yaptığı sportmenlik dışı faul nedeniyle oyundan atılan Ron Artest 25 sayı – 6 ribaundla takımının en skorer ismi olurken, Çinli pivot Yao Ming de 19 sayı -14 ribaund ile double-double'a imza attı.