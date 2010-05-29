Hiddink'ten UEFA'ya eleştiri

T24 - ABD'de kamp çalışmalarını sürdüren (A) Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Guus Hiddink, 2016 Avrupa Şampiyonası'nı Fransa'ya veren UEFA'yı ağır dille eleştirdi.



ABD-Türkiye Milli maçının oynanacağı Philadelphia'daki Lincoln Stadı'nda bir basın toplantısı düzenleyen Hiddink, ''UEFA hem futbolu geliştirmek isteyen ülkelere Avrupa Şampiyonası'nı götürmek istediğini söylüyor, hem de daha önce 2 defa Avrupa Futbol Şampiyonası'na bir defa da Dünya Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmış Fransa'ya 2016'yı veriyor. 7 üyenin verdiği karar daha önce belirttiği UEFA'nın kendi stratejisine ve felsefesiyle çelişiyor'' dedi.



2016'nın Türkiye'de olmamasından büyük üzüntü duyduğunu vurgulayan Hollandalı teknik adam, ''Türk devleti de 920 milyon Avro'luk bir destek vereceğini söyledi. Bu da çok önemli bir artıdır. Ancak, yine de Euro 2016'yı Fransa'ya verdiler. Bu Türkiye için çok çok büyük bir hayal kırıklığıdır'' diye konuştu.



ABD'deki kamp çalışmalarını da değerlendiren Hiddink, kampın sonuna geldiklerini belirterek çok başarılı bir çalışma dönemi geçirdiklerini söyledi.



ABD ile yarın Philadelphia'daki Lincoln Stadı'nda oynayacakları mücadelede 60 bin biletin satıldığını öğrendiklerini belirten Hiddink, ''Çok ciddi bir karşılaşma ile kampı tamamlayacağız. Kamp çok yararlı geçiyor. Oyuncuları tanımak, antrenman, maç ve kamp esnasında onları görmek güzel oldu'' dedi.



Hiddink, bir basın mensubunun ''Nasıl bir milli takım yaratacaksınız?'' sorusuna, ''Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener bana seyir zevki olan etkileyici bir takım yaratmamı söyledi'' cevabını verdi. Hiddink, aynı soruya ilişkin şunları söyledi:



''Futbol Türkiye'de çok popüler, bu yüzden benim savunmaya ağırlık veren bir oyun planı yapmam zor. Türk oyuncular tekniklerini göstermeyi seviyorlar. Uluslararası futbol standartlarını da göz önünde bulundurarak, genel olarak oyunu kontrol etmeyi ve oyuna hakim olmayı tercih edeceğiz.''





