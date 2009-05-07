Hiddink'ten UEFA'ya ağır suçlama

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısında final şansını uzatmada yediği golle kaybeden Chelsea'de teknik patron Hiddink, UEFA'nın maçın sonucunu bildiğini iddia etti.



93. dakikada Barcelona'nın kaydettiği gol ile Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından Chelsea'nin hocası Guus Hiddink yaptığı açıklamada, maçın sonucunun önceden UEFA tarafından belirlendiğini, UEFA'nın iki İngiliz takımını üstüste iki yıl finalde görmek istemediğini ileri sürdü.



Çok kızgın olduğu gözlerden kaçmayan Guus Hiddink hakemi suçlarken, "Üç ya da dört penaltının verilmediğini görünce düşünmeye başlıyorsun. Sadece bir karar değil, bütün kararlar hatalıydı. Bu benim bugüne kadar gördüğüm en kötü hakem performansıydı" dedi.



Maça neden UEFA tarafından bu hakemin atandığını da anlamadığını dile getıren Guus Hiddink, "Şampiyonlar Ligi'nde sadece 10 karşılaşma yönetmiş bir hakem neden bu maça atandı? Yarı final için atanacak hakem daha iyi olmalıydı" diye konuştu.



Chelsea takımı kaptanı John Terry ise, "Barcelona iki yarıda iyi oynadı. Ama gerçek, bizim altı ya da yedi penaltımızın verilmemesiydi" dedi. "Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olamaz" diyen John Terry, "İnsanlar böyle davranmamamız gerektiğini söylüyor, ama altı-yedi karar yanlış olunca kendimize hakim olamadık" diye konuştu. (DHA)

