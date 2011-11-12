Hiddink'ten 'istifa' yorumu: Çok duygusalsınız

T24 - A Milli Takım teknik direktörü Guus Hiddink, Hırvatistan maçından sonra yine rakibi övdü, farklardan bahsetti. İstifa beklentileri için de yine "duygusalsınız" yorumunu yaptı.





A Milli Takım teknik direktörü Guus Hiddink, Hırvatistan'a 3-0 yenildiğimiz maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Rakibimiz Hırvatistan'ı öven Hollandalı teknik adam, "Hırvatistan gibi güçlü bir ekiple oynuyorsanız, defansif organizasyonu iyi yapmamız gerektiğini bilmeniz gerekir... Biz de bunu biliyorduk ama 2. dakikada organizasyonsuzluktan ötürü rakibiniz sizi saf dışı ediyorsa oyunun zor geçeceğini gösterir bu, böyle de oldu.



2. dakikada oyun 1-0'a gelince rakibimiz bundan memnun olup 10 adamla geriye çekildi. Biz topa sahip olduğumuz dakikalarda baskı yarattık ama bu gerçek bir tehlikeye dönüşmedi. Uğraştık ancak Hırvat takımımın oyun tarzına karşı bizim takımın oyun çabası ve gücü, onları yenecek düzeyde değildi. Buna gücümüz yoktu. Bizim gibi bir takım, Hırvatistan gibi bir ekibe karşı böyle oynarsa böyle bir sonuç alır" dedi.



Guus Hiddink, Hırvatistan'ın iyi liglerde oynayan futbolcuları bulunduğunu kaydederek, "Grupta Almanya'nın ardından ikinci olmamız normaldi, realist bir yaklaşımdı. Bu karşılaşmada da takımların performansını ortaya koyunca normal bir sonuç çıktığını görüyorum. Hırvatistan'ın bizden bir farkı da kontrataklardaki başarısıydı. İki atak geliştirdiler ve 2 gol yedik, iki takım arasındaki fark buydu.



2008'de farklı kadrolar vardı, farklı oyuncular vardı. Penaltı ile sonuçlandı o maç. Bugün Hırvat takımının büyük liglerde oynayan oyuncuları var. Bizim takımla karşılaştırınca, bizim de Avrupa’da oynayan oyuncularımız var belki ama sürekli oynayamayanlar var içlerinde.. Bu iki takım arasındaki fark bugün itibariyle böyle" diye konuştu.



Türk Telekom Arena'daki 'İstifa' sesleriyle ilgili olarak Hiddink, "Benim sorumluluğum açık, sorumluluğun tamamını da alıyorum ama oyuncularımızın da planladığımız şeyleri hayata geçirmesi gerekiyordu. Türkiye'nin çok duygusal bir ülke olduğunu söylemiştim. Tepkileri buna bağlıyorum. Volkan’a yapılan protestoyu duymadım. Benimle ilgili protesto ise yine duygusallıkla ilgili. Bunla ilgili yorumum yok, problem de yok... Ben geleceğimin büyük kısmını yaşım itibariyle geride bıraktım. Şu anki duygularımız geride kalsın, sonra da zekice düşünelim.. Ben futbolcularımın onurlarıyla mücadele edeceklerine inanıyorum" dedi.



Guus Hiddink, EURO 2012 Finalleri'ne katılma şansının imkansız gibi olduğunu da vurgulayarak, "Oynayacak futbolcular onurları için mücadele edecekler. Euro 1012 neredeyse imkansız gibi. Ben onların onurlarıyla mücadele edeceklerine inanıyorum. Kendilerinin, ülkenin ve milli takımın onuru için oynamalılar. Kendileri için yapacakları bu iyilik, oradaki oyunları, belki de bundan sonraki maçlarda ilk 11'de oynamalarını sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.





