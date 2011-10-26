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Spor

Hiddink'ten emeklilik sinyali

Kısa süre sonra 65 yaşına girecek olan Guus Hiddink, "Artık emekli olma zamanımın yaklaştığını ben de biliyorum" dedi.

26 Ekim 2011 03:00


T24- Kısa süre sonra 65 yaşına girecek olan Guus Hiddink, "Artık emekli olma zamanımın yaklaştığını ben de biliyorum" dedi.


Zaman'ın haberine göre, Amsterdam'da önceki gün gerçekleşen 2014 Dünya Kupası elemeleri D Grubu'nun fikstür toplantısında, Hollanda basınının ilgi odağı Guus Hiddink oldu.  Hiddink'e sorulan sorular arasında 'şike iddiaları sorusu' ilk sıraya yerleşirken, Hollandalı hocanın Türkiye macerasının sonuna yaklaşıp yaklaşmadığı da çok merak edildi.


Şike iddiaları konusunun netliğe kavuşmamasının Türk futbolunu olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Hiddink, "Şike iddiaları Türkiye'de hemen hemen her gün konuşuluyor. Aslında pek iyi bir şey değil, netlik kazanması gerekir. İster istemez Türk futbolunu olumsuz yönde etkiliyor, etkilemiyor değil. Ama bu konuda benim fazla bir şey söylemem doğru olmaz" değerlendirmesini yaptı.


"UEFA, TFF'den Hırvatistan maçına kadar üç takımın düşürülmesini; üç takıma da eksi puan yazılmasını istedi, şeklinde iddialar var doğru mudur?" sorusuna Hollandalı taktisyenin cevabı şöyle oldu: "Şu ana kadar böyle bir şey duymadım. Öncelikle bunun doğruluk payını araştırmak gerekir. İddialar ve dedikodular hakkında yorum yapmam doğru olmaz."


Kısa süre sonra 65 yaşına girecek olan Guus Hiddink, Euro 2012 için Hırvatistan ile oynanacak olan play-off maçları sonrasında Türkiye macerasının bitip bitmeyeceğini sorusu karşısında şu yorumda bulundu: "Evet, yaşım 65 olacak. Artık emekli olma zamanımın yaklaştığını ben de biliyorum. Fakat şu anda tek düşüncem emeklilik değil. Tek düşündüğüm Türkiye'nin Euro 2012'de boy göstermesi."

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