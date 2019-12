-HİDDİNK'TEN DEĞİŞİKLİK SİNYALİ BAKÜ (A.A) - 11.10.2010 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (A) Grubu'nda, deplasmanda Azerbaycan ile karşılaşacak (A) Milli Takım'da, teknik direktör Guus Hiddink, "Değişiklikler olacaktır. Değişikliğe bir örnek, forvet olabilir. Topu tutan veya topsuz, hareketli bir forvetle oynayabiliriz" dedi. Eleme grubundaki 4. maça hazır olduklarını anlatan Hiddink, ''son maça kadar güzel bir başlangıç yapmıştık. Dördüncü maça gelmeden önce Almanya karşısında üç puan kaybettik. Yarın akşam üç puan almayı hedefliyoruz. Hazırlıklarımızı bunun üzerine yaptık. Her şeyin ötesinde performansımızı kendimiz eleştiriyoruz. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Biz kendimizi eleştiriyoruz. Her gün, her maçtan sonra kendi durumumuzu analiz ediyoruz'' diye konuştu. Hiddink, kaybetmeyi sevmediklerini savunarak, şöyle devam etti: ''Ancak sevmesek de Almanya maçını kaybettik. Yakın zamana kadar FIFA sıralamasında 28'den, 21'e yükseldik. Sıralamada üçüncü sırada olan Almanya'ya yenildik. Hem teknik heyet, hem oyuncular bu maçı nasıl kaybettiğimizi analiz ediyoruz. Biliyoruz ki, o maçtaki oyunumuz iyi değildi. Onlara çok az direnç gösterebildik. Biz de işte burada kendimizi eleştiriyoruz. Oyuncularımız da biliyor ki, rakibe direnç göstermemek bizim oyun tarzımızda yok.'' Azerbaycan karşısında yarın akşam mücadeleci bir oyun sergileyip 3 puan almak istediklerini anlatan Hollandalı teknik adam, ''Gelişme gösterebilmek için oyuncuların da bunu görmesi gerekir. Bu iyileşmenin ilk adımıdır. Yarın maça kazanmak için çıkacağız ve kazandıktan sonra emin adımlarla devam edeceğiz. Aurelio daha önce sakatlanmıştı. Burada sakatlanan oyuncumuz yok. Tüm oyuncular oynayacak durumda'' diye konuştu. -''KESİNLİKLE KATI BİR SİSTEM DÜŞÜNMÜYORUZ''- Hiddink, oyun şablonuna ilişkin bir soruya da şu yanıtı verdi: ''Kesinlikle katı bir sistem düşünmüyoruz. Oynamak istediğimiz tarz, bizim tarzımızdır. Zaten tek bir sistemde de oynayamazsınız. 4-4-2 ve 4-3-3 gibi sistem ve taktiklere odaklanmamız lazım. Değişiklikler olacaktır. Değişikliğe bir örnek, forvet olabilir. Topu tutan veya topsuz, hareketli bir forvetle oynayabiliriz.'' -''ALMANYA'YA KARŞI AĞIR BİR YENİLGİ ALMADIK''- Almanya karşısında alınan 3-0'lık yenilginin, ağır bir mağlubiyet olduğuna katılmadığını belirten Hiddink, ''Biz dünya birincisi gibi konuşmayı seviyoruz. Almanya'ya karşı ağır bir yenilgi ifadesine katılmıyorum. Ağır diyorsanız, 2-0 yenildiğimizde hafif olmuyor da 3-0'mı ağır oluyor. Volkan üçüncü goldeki hatasını kabul etti. Gerçekçi olursak çok şey kazanırız. Artık duygusal ifadeler kullanmak istemiyorum. Oyuncularımın kazanmaya istekli olduklarını söyleyebilirim. Tabii ki Volkan pişman. Birinci golde kafayı vurdurduğumuz için pişmanız. Mesut'u tutamadığımız için pişmanız ama önemli olan oyunun geneline ilişkin pişmanlıklar duymamamızdır. İlk 11, yedek ve tribündeki tüm oyuncularımın arkasındayım. Guus Hiddink, Azerbaycan takımının son durumuyla ilgili bir soruya, ''Azerbaycan'ı canlı izledik. Kasetlerden izledik. Geçen sene ben Rusya takımıyla karşılaştım. Ama sürekli değişiyor. Avusturya'ya karşı iyi direndiler. Dirençli bir takım'' diyerek yanıtladı. -HIDDINK'İN SÖZLEŞMESİ- Hollandalı teknik adam, sözleşmesine ilişkin bir soruya şu cevabı verdi: ''Benim federasyona karşı yükümlülüğüm iki yıllık. Avrupa Şampiyonası sonrasında sözleşmem bitiyor. Taraflar istemezse yollar iki dakikada ayrılabilir.''