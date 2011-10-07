-Hiddink: ''Taktiksel disipline ihtiyacımız var'' İSTANBUL (A.A) - 07.10.2011 - A Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink, Almanya gibi güçlü ekiplerin rakiplerin hatalarından kolayca faydalanabildiklerini, bu tip takımlara karşı ''kontrollü atak'' oyunuyla yanıt vermeleri gerektiğini belirterek, ''Bazı oyuncularımız iki üç adım sonra ne olacağını düşünerek hareket etmeli. Bu yüzden defansif ve orta saha bölgemizde taktiksel disipline ihtiyacımız var'' dedi. 2012 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında yarın Almanya ile karşılaşacak olan A Milli Takım'ın teknik direktörü Guus Hiddink, NTV Spor'a yaptığı açıklamada, zor bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini ifade etti. ''Almanya karşısında önümüzde üç seçenek var. Bunlardan birisi kazanmak. Almanya karşısında bu zor. İkinci seçenek beraberlik. Tabi ki olabilir. Üçüncü seçenek de yenilmek. Bunu hiç birimiz istemeyiz. O zaman da başka şeyler devreye girecek'' diyen Hiddink, ''Panzerlerin'' oturmuş bir kadroya sahip olduğunu, bu takıma karşı sürekli ''hücum, hücum'' anlayışıyla hedefe gitmelerinin zor olduğunu dile getirdi. Almanya gibi takımlara karşı ''kontrollü atak'' oynayarak sonuca ulaşılabileceğini ifade eden Hiddink, ''Yapabilirsek, tempoyu biz belirleyelim. Ancak oyun içinde bazen orta saha oyuncularımız ve beklerimiz, topun ilerisine gidiyorlar ve 6-7 oyuncunumuz topun ilerisinde kalıyor. Bu tarz durumu Almanya karşısında özellikle yapmaktan kaçınmamız lazım'' dedi. ''Şimdiden 0-0'lık sonucu verseler razı olur musunuz?'' şeklindeki soru üzerine Hiddink, ''Maç oynamadan önce bu tür açıklamada bulunmak güç. Yorum yapmam ama 0-0'lık sonuç ve gollü beraberlik iyi bir skor olur Almanya karşısında. Gol şansları yakalarsak ve ele geçirir atamazsak o zaman, 0-0'a razı olmaya üzülürüz'' şeklinde konuştu. Bazı gazeteciler tarafından karamsar olmakla suçlandığını, ancak kendisini öyle görmediğini dile getiren Hiddink, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Olaya gerçekçi bir yaklaşımla bakıyorum. Almanya'nın oturmuş bir takımı var ve çok iyi performans sergileyen bir takım. Onların oyun tarzını gördüğüm için konuştum. Bizim takımımız tabi ki sürpriz yapabilir fakat bazan oyuncularımız cesaretlerinin ötesine geçmeye çalışıyorlar. Cesaretlerinin ötesine geçmeleri de bulunmaları gereken pozisyonları terk etmelerine neden oluyor. Normal bir takıma karşı oynadığımızı varsaysak ve bir iki hata yaptığımızı düşünsek böyle bir tabloda rakibiniz bunu değerlendiremeyebilir. Ancak Almanya, İspanya gibi takımlara biraz fırsat verirseniz, hemen darbeyi vururlar. Bu yüzden de 'kontrollü atak' kelimesine dönmek istiyorum. Bazı oyuncularımız, iki üç adım sonra ne olacağını düşünerek hareket etmeli. Bu yüzden defansif ve orta saha bölgemizde taktiksel disipline ihtiyacımız var.'' - ''Schweninsteiger takımın motoru'' - ''Alman Milli Takımı'nda Schweninsteiger ve Mesut Özil için özel önlem almayı düşünüyor musunuz?'' şeklindeki soru üzerine Hiddink, ''Mesut Özil, Alman Milli Takımı ve Real Madrid'teki oyunuyla övgüyü hak ediyor. Önemli bir oyuncu. Onu bir tarafa koyarsak, Schweninsteiger takımın motoru konumunda. Mesut Özil gibi oyuncuları besleyen oyuncu konumunda. Schweninsteiger'i durdurmak üzere alacağınız önlemler Mesut gibi oyuncuların yaratıcılığını da sınırlayacaktır'' diye konuştu. - ''İşte bu 'Arda'nın maçı' diyebileceğiniz bir maç'' - Türkiye'nin de ''tehlikeli'' oyuncuları olduğunu dile getiren Hiddink, bunun Almanya'nın endişe duymasına neden olabileceğini belirtti. Hiddink, Burak Yılmaz'ın kararlılığı ve özverisiyle dikkati çeken bir oyuncu olduğunu, hata yaptığında ikincisini denemekten çekinmediğini ve gelişme gösterdiğini belirtirken, Arda Turan için de ''İşte bu 'Arda'nın maçı' diyebileceğiniz bir maç. Atletico Madrid ile bir kaç maça çıktı ve sezonun ilk başındaki gibi değil'' ifadelerini kullandı. -Takımın fiziksel durumu- Türk futbolundaki kaostan oyuncuların fiziksel durumunun olumsuz yönde etkilendiklerinin belirtilmesi üzerine ise Hiddink, Alman futbolcuların sezona hazırlıklarının mükemmel olduğunu belirterek, ''Kazakistan ve Avusturya maçını oynadığımızda oyuncularımız 1 tane bile maç yapmamıştı. Bazı anahtar oyuncularımız var ve onlar en üst seviyede fizik güçlerini kazanmış değiller. Kaos durumu yüzünden oyuncuların sezona iyi başlayamaması durumunu gizlemek istemiyorum ancak şikayet de etmek istemiyorum. Biz sahada buna uygun olarak tempoyu ayarlayacağız'' dedi. Fizik kondisyon konusunda çok fazla bahsetmek istemediğini dile getiren Hiddink, bunun ''bahane bulmak'', ''şikayet etmek gibi'' anlaşılabildiğini söyledi. Hiddink, kulüp takımlarının üç dört günde bir maç yapmalarının, oyuncuların fizik kondisyonu açıdan iyi bir şey olduğunu düşündüğünü de sözlerine ekledi. Sakatlıktan çıkan Emre Belözoğlu'nun milli takımın ikinci ve üçüncü antrenmanına katıldığını kaydeden Hiddink, ''Kendisi zaten tam olarak hazır olduğunda bizim için çok önemli bir futbolcu. Almanya ve Azerbaycan maçlarında yüksek ritmli bir oyun için gerekli bir futbolcu'' dedi. Hiddink, soru üzerine, oyuncunun maç öncesinde hazır olduğunu da söyledi. - ''Necip Uysal neden yok?'' - Türkiye'deki genç oyunculara yönelik tedirginliğin aşılması gerektiğini söyleyen ve daha çok genç Türk oyuncunun Spor Toto Süper Lig'de forma şansı bulması gerektiğini dile getiren Hiddink, Beşiktaş'ta sürekli oynayan Necip Uysal'ın neden A Milli Takıma çağrılmadığının sorulması üzerine, ''Necip, Ümit Milli Takım'ın önemli oyuncusu ve günü geldiğinde A Milli Takım'daki yerini alacaktır. Onun gibi A Milli Takım'da bulunan ama oynamayan oyuncular var. Gökhan Töre, Ömer Toprak gibi. Bunlara da zamanı geldiğinde yer vereceğiz'' şeklinde konuştu. -Taraftarlara mesaj- Taraftarlara verdikleri destek nedeniyle teşekkür eden Hiddink, ''Yarınki maçta da tamamen arkamızda olacaklarına inanıyorum. Onların tam desteğine ihtiyacımız olacak. Hiç bir zaman, sonuç için söz vermiyoruz ama son derece arzulu ve coşkulu bir takım göreceklerine söz verebilirim'' şeklinde konuştu.