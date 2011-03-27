-HİDDİNK'İN ÜÇ SİLAHŞÖRÜ: EMRE, HAMİT, SERVET İSTANBUL (A.A) - 27.03.2011 - (A) Milli Futbol Takımı'nın 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde geride kalan 4 maçının tamamında sadece 3 futbolcu forma giydi. Emre Belözoğlu, Hamit Altıntop ve Servet Çetin, elemelerdeki Kazakistan, Belçika, Almanya ve Azerbaycan maçlarında 90'ar dakika sahada kalan 3 futbolcu olarak ön plana çıktı. Bu futbolculardan Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle Avusturya ile 29 Mart Salı günü yapılacak maçın aday kadrosuna alınmadığından seriyi bozacak. Hamit ve Servet ise teknik heyetin görev vermesi halinde forma giyebilecek. -VOLKAN, ARDA VE GÖKHAN'A SAKATLIK ENGELİ- (A) Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink'in gözdelerinden Volkan Demirel, Arda Turan ve Gökhan Gönül ise sakatlıklar nedeniyle elemelerde geride kalan 4 maçın bazılarını kaçırmak zorunda kaldı. Volkan Demirel sakatlığı nedeniyle elemelerdeki Kazakistan ve Belçika maçlarında kaleyi Onur Recep Kıvrak'a devrederken, Arda Turan ise yine sakatlığı nedeniyle Almanya ve Azerbaycan maçlarında forma giyemedi. Gökhan Gönül ise Kazakistan maçında oynayamazken, Belçika maçında ise son 17 dakika forma giyebildi. -TUNCAY ŞANLI'NIN 90 DAKİKASI YOK- Guus Hiddink döneminde resmi maçlarda 90'ar dakika sahada kalan Emre, Hamit ve Servet'in yanı sıra, bu 4 maçın tamamında oynayan bir diğer isim ise Tuncay Şanlı. Hollandalı teknik adam tarafından Avusturya maçı aday kadrosuna çağrılmayan Tuncay, forma giydiği 4 maçı da 90 dakika sahada tamamlayamadı. Tuncay, Kazakistan maçında 80, Belçika maçında 82, Azerbaycan maçında 62 dakika sahada kalırken, Almanya maçında ise 24. dakikada sakatlanan Mehmet Aurelio'nun yerine oyuna girip, 66 dakika oynadı. -KAZIM İLE 1 DAKİKA- Devre arasında Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olan Kazım Kazım, Hiddink dönemindeki 4 resmi maçta sadece 1 dakika forma giyebildi. Kazakistan maçında 89. dakika oyuna giren Kazım, daha sonraki Belçika maçında 18 kişilik kadroya alınmadı. Kazım, Almanya ve Azerbaycan maçları için belirlenen aday kadroya ise dahil edilmedi. -HİDDİNK 23 FUTBOLCUYA ŞANS VERDİ- (A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink, 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde geride kalan 4 maçta toplam 23 futbolcuya forma şansı verdi. Hollandalı teknik adam, bu maçlarda aday kadroya çağırdığı oyunculardan 23'ünü sahaya sürdü. -AVUSTURYA YARIN İSTANBUL'A GELECEK- (A) Milli Futbol Takımı'nın 29 Mart Salı günü karşılaşacağı, 2012 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçındaki rakibi Avusturya, yarın İstanbul'a gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre, pazartesi günü öğle saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek olan Avusturya Milli Takımı, Türkiye'deki ilk antrenmanını saat 19.00'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda gerçekleştirecek. Bu idmanın ilk 15 dakikalık bölümü medya mensuplarına açık olacak. Bu antrenmandan önce statta saat 18.15'te Avusturya Milli Takımı Teknik Direktörü Dietmar Constantini ile bir veya iki oyuncunun katılacağı basın toplantısı düzenlenecek. 29 Mart Salı günü saat 11.00'de Fenerbahçe Dereağzı Tesisleri'nde basına kapalı olarak bir antrenman daha gerçekleştirecek olan Avusturya Milli Takımı, 30 Mart Çarşamba günü saat 01.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Türkiye'den ayrılacak. -ADAY KADRODA TÜRK ASILLI 3 FUTBOLCU VAR- Avusturya (A) Milli Futbol Takımı'nın Belçika ve Türkiye maçları için belirlenen aday kadrosunda Türk asıllı 3 futbolcu da bulunuyor. Beşiktaşlı Ekrem Dağ ile Bochum'da oynayan Ümit Korkmaz ve Rapid Wien'de forma giyen Yasin Pehlivan, görev verilmesi durumunda Türkiye'ye karşı forma giyecek. Avusturya'nın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: Kaleciler: Pascal Grünwald (Wacker Innsbruck), Jürgen Macho (Panionios), Helge Payer (Rapid Wien). Defans Oyuncuları: Ekrem Dağ (Beşiktaş), Aleksandar Dragovic (Basel), Christian Fuchs (Mainz), Florian Klein (Austria Wien), Emanuel Pogatetz (Hannover 96), Manuel Ortlechner (Austria Wien), Franz Schiemer (Salzburg). Orta Saha Oyuncuları: David Alaba (Hoffenheim), Julian Baumgartlinger (Austria Wien), Martin Harnik (Stuttgart), Zlatko Junuzovic (Austria Wien), Ümit Korkmaz (Bochum), Yasin Pehlivan (Rapid Wien), Paul Scharner (West Bromwich Albion). Hücum Oyuncuları: Marko Arnautovic (Werder Bremen), Erwin Hoffer (Kaiserslaurtern), Marc Janko (Twente), Roland Linz (Austria Wien), Stefan Maierhofer (Duisburg), Roman Wallner (Salzburg). -EN ÖNEMLİ BAŞARI ŞENOL GÜNEŞ YÖNETİMİNDE- (A) Milli Futbol Takımı'nda 5 kez göreve gelen İtalyan Sandro Puppo en çok görev alan teknik adam olurken, Cihat Arman 4, Coşkun Özarı ise 3 kez milli takımda görev yaptılar. İtalyan teknik direktör, Türk Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra, Beşiktaş, Juventus ve FC Barcelona'yı da çalıştırdı. 1952 yılında Türk Milli Futbol Takımı'nın başına geçen Puppo 1952 Yaz Olimpiyatları'nda milli takımın teknik direktörü olarak görev yaptı. İlk turda Hollanda Antilleri'ni yenen Milli Takım, çeyrek finalde o zamanların efsane kadrosu ve altın madalyayı kazanacak olan Macaristan'a 7-1 yenilerek elendi. İki sene sonraysa elemelerde İspanya'yı geçerek Türkiye'yi 1954 FIFA Dünya Kupası'na sokmayı başaran Puppo, Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Gruplarda play-off'a kalmasına rağmen Milli Takım Batı Almanya'ya yenilerek kupaya veda etti. Puppo, milli takımdan ayrıldığında 11 maçta 3 galibiyet 3 beraberlik 5 mağlubiyet alsa da tarihe geçmiş oldu. Puppo, Türkiye'nin yanında 1953-54 sezonunda Beşiktaş'ı da çalıştırmaya başladı. Inter'de beraber top koşturduğu Giuseppe Meazza'dan sonra takımın ikinci İtalya teknik adamı olan Puppo'lu Beşiktaş, lig üçüncüsü oldu. Puppo, Türk Milli Takımı ile İspanya'yı elemesinin de etkisiyle Beşiktaş'tan ayrılıp 1954'te FC Barcelona'da görev yapmaya başladı. -CİHAT ARMAN- Türk futbolunun önde gelen isimlerinden Cihat Arman, futbol hayatını sonlandırmadan önce 1949 yılında bir maçlığına Türk Milli Takımı'nı yönetti. Arman, Ay-yıldızlıların 20 Kasım 1949 tarihinde 1950 FIFA Dünya Kupası eleme maçında Suriye'yi 7-0 yendiği maçta teknik direktör olarak görev aldı. Milli takım, bu galibiyetin ardından Dünya Kupası'na gitme hakkını kazandı ancak maddi yetersizlikler nedeniyle kupaya katılamadı. Cihat Arman kariyeri boyunca birçok kez daha Türk milli takımında teknik direktörlük koltuğunda oturdu. 1956 yılının Kasım ayında iki hazırlık maçı için milli takımı yöneten Arman'ın ekibi iki maçta da 1-1 berabere kaldı. 1964'te bir kez daha milli takımın başına geçen tecrübeli çalıştırıcı, Dünya Kupası elemeleri öncesi oynanan 3 hazırlık maçında 1 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. Son olarak 1972 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde takımın başında yer alan Arman, elemelere Arnavutluk galibiyeti ve Federal Almanya beraberlikleri ile iyi bir başlangıç yapsa da daha sonraki 3 eleme maçında ve 1 özel maçta yenildi ve görevden ayrıldı. -COŞKUN ÖZARI 3 KEZ GÖREV YAPTI- Türk futbol tarihinin en önemli isimleri arasında yer alan Coşkun Özarı, antrenörlük kariyeri boyunca (A) Milli Takım'da 1972-76, 1982-84 ve 1985-86 yıllarında olmak üzere üç kez görev yaptı. Milli takımdaki ilk teknik direktörlük deneyimine 12 Nisan 1972 yılında başlayan Özarı, Ay-yıldızlıların başında sahaya çıktığı 29 karşılaşmada 8 galibiyet 11 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Özarı'nın milli takımdaki ikinci macerası ise yaklaşık 2 yıl sürdü. Özarı yönetiminde 17 maça çıkan Milli Takım, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet 2 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Türk Milli Takımı'ndaki son antrenörlük macerasına 11 Eylül 1985 tarihinde başlayan Özarı, Ay-yıldızlılar ile çıktığı 8 karşılaşmada 1 galibiyet 3 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. -PETER MOLLOY- İngiliz teknik adam, Türk Milli Takımı'nın başına ilk olarak 28 Kasım 1948 yılında geçti. Bu tarihten itibaren yaklaşık 6 ay milli takımda teknik direktörlük görevini üstlenen tecrübeli çalıştırıcı, bu süre içinde 5 karşılaşmaya çıktı. Türkiye bu maçlarda 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Molloy, Türkiye'deki ikinci macerasına ise 28 Mayıs 1950 tarihinde başlarken, yaklaşık 5 ay görevde kaldığı Türk Milli Takımı'yla 2 maçta sahadan 1 galibiyet ve 1 yenilgiyle ayrıldı. -DOĞAN ANDAÇ- Ordudan emekli bir albay olan Doğan Andaç Türk futbol tarihinde Milli takımı birden fazla çalıştıran antrenörler arasında kendine yer buldu. Andaç, 1965 yılında RCD Kupası'nda (daha sonraki adıyla ECO Kupası) oynanan iki maçta Türk milli takımının başında yer alırken, Milliler bu karşılaşmalardan 1 galibiyet 1 beraberlikle ayrıldı. Andaç, 1976 yılında Doğu Almanya ile oynanan Dünya Kupası elemesi maçında da tek maç için teknik adam olarak sahaya çıkarken, Türk Milli Takımı karşılaşmayı beraberlikle noktaladı. -BİR KEZ GELDİ TARİHİ DEĞİŞTİRDİ- Türk futbol tarihinde A Milli Takımda birden fazla teknik direktörlük görevini üstlenen birçok isim bulunurken, Şenol Güneş bir kez üstlendiği bu önemli görevde unutulmaz başarılara imza attı. Güneş yönetiminde 2002 FIFA Dünya Kupası elemelerinde başarılı bir grafik sergileyen Milli Takım, İsveç'in ardından ikinci olarak Avusturya ile play-off maçları oynamaya hak kazandı. Rakibine 1-0 ve 5-0'lık sonuçlarla üstünlük sağlayan ay-yıldızlılar futbol dünyasının en önemli sahnesinde yer almaya hak kazandı. Şenol Güneş yönetiminde tarihindeki ikinci Dünya Kupası macerasını yaşıyan Türkiye, Brezilya, Çin ve Kosta Rika'nın yer aldığı C Grubu'nu ikinci sırada bitirerek, adını ikinci tura yazdırdı. Bu turda kupanın ev sahiplerinden Japonya'yı Ümit Davala'nın attığı golle 1-0 yenen Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde, turnuvada Fransa ve İsveç gibi takımları eleyen Senegal ile eşleşti. Afrika temsilcisini İlhan Mansız'ın attığı altın golle 1-0 yenen A Milli Takım, Türk futbol tarihinin en önemli başarısını kazanarak, yarı finale yükseldi. Finale çıkma mücadelesinde Brezilya ile eşleyen Şenol Güneş'in öğrencileri, güçlü rakibine 1-0 yenilmekten kurtulamadı. Kupanın üçüncülük maçında bir diğer ev sahibi Güney Kore ile eşleyen A Milli Takım, rakibini 3-2 yendi. Şenol Güneş, bu sonucun ardından Dünya üçüncüsü unvanını elde eden Türk Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırdı. 2002 FIFA Dünya Kupası'nda elde edilen üçüncülüğün ardından başarılarına devam eden Şenol Güneş ve ekibi Türk halkını bir yıl aradan sonra tekrar sevince boğdu. Fransa'nın ev sahipliğinde gerçekleşen 2003 FIFA Konfederasyon Kupası'na dünya üçüncüsü unvanıyla katılan Türk Milli Takımı, bu turnuvada da başarılarına kaldığı yerden devam etti. Turnuvada B Grubu'nda yer alan Türkiye, Kamerun Brezilya ve ABD ile eşleşirken, grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını yarı finale yazdırdı. Yarı final mücadelesinde ev sahibi Fransa ile başa baş bir oyun sergileyen Ay-yıldızlılar karşılamayı 3-2 kaybetmekten kurtulamadı. Üçüncülük mücadelesinde Kolombiya ile karşılaşan Türk Milli Takımı, mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılarak 2002 FIFA Kupası'ndaki derecesini tekrarladı. Şenol Güneş bu sonucun ardından, Türk futbol tarihinde büyük bir başarıya daha imza atmış oldu. Şenol Güneş bu turnuvanın ardından teknik direktörlük koltuğunu Ersun Yanal'a devretti. -FATİH TERİM DÖNEMİ- Fatih Terim'in milli takımla tanışması 1990 yılında Sepp Piontek'in yardımcılığına getirilmesiyle başladı. 21 Yaş altı Millî Takımı'nı 1993 Akdeniz Oyunları şampiyonu yaptı. Ekim 1993'de Sepp Piontek'ten boşalan (A) Milli Takım Teknik Direktörlüğüne getirildi. Fatih Terim'in başında bulunduğu Türk Milli Takımı 1996 yılında Avrupa Şampiyonası'na ilk defa katılma hakkı kazandı. 1996 yılında milli takımdan ayrıldı. 2005 yılında tekrar milli takımının başına getirildi. Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, 07.02.2007 de Gürcistan maçıyla 55. kez takımın başında sahaya çıkarak, Coşkun Özarı'nın rekorunu kırdı. 24 Mart 2007 Yunanistan-Türkiye maçı ile 56 kez takımın başına geçmiş oldu. Terim'in karnesinde, 30 galibiyet, 17 beraberlik, 14 de yenilgi bulunuyor. Aldığı mağlubiyetler ve beraberliklerden sorumlu tutuldu. Fakat daha sonrasında elde ettiği Norveç ve Bosna-Hersek galibiyetleriyle Ay-yıldızlı ekibi, Avusturya ve İsviçre'de yapılan 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine götürmeyi başardı. Şampiyonada milliler yarı finalde Almanya'ya 3-2 yenilerek elendi, Türkiye Avrupa 3. olmayı başardı. Fatih Terim ise bu şampiyonada en iyi teknik direktör seçildi.