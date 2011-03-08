-HİDDİNK'İN TOPLANTISINDA SCHUSTER VE GÜNEŞ YOK İSTANBUL (A.A) - 08.03.2011 - (A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink'in, Spor Toto Süper Lig'de yer alan takımların teknik direktörleriyle bir araya geldiği toplantı başladı. Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıda teknik direktörlerle bir araya gelen Hiddink, fikir alışverişinde bulundu. Türk futbolunun sorunlarının da konuşulacağı toplantıda daha çok gelecek sezonun planlamasının görüşüleceği öğrenildi. 2011-2012 sezonunun planlamasının masaya yatıralacağı toplantıda, teknik direktörler gelecek sezonun ne zaman başlaması ve bitmesi, devre arasının ne zaman başlaması ve kaç gün olması ve Türkiye Kupası'nın yapısı konusunda görüş alışverişinde bulunacaklar. -SCHUSTER YOK- Ligde yer alan takımların 17'sinin temsilcisinin katıldığı toplantıda Beşiktaş'tan herhangi bir çalıştırıcının katılmaması dikkati çekti. Ligde hafta sonunda Manisaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bu sabah başlayan Beşiktaş'ın teknik direktörü Bernd Schuster, toplantıya gelmedi. Schuster'in yanı sıra yardımcılarından biri de toplantıda yer almadı. -GÜNEŞ'İN YERİNE KARAMAN- Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı yenerek zirve mücadelesini sürdüren Trabzonspor'da ise teknik direktör Şenol Güneş toplantıya katılmadı. Beşiktaş karşısında hakem tarafından tribüne gönderilen, dün de yaptığı açıklamayla gündem oluşturan Güneş'in yerine Trabzonspor adına Sportif Direktör Ünal Karaman toplantıya katıldı. -TOPLANTI ÖNCESİ GÖRÜNTÜ VERDİLER- Toplantı öncesi bir salonda bir araya gelen teknik direktörler, daha sonra toplu olarak toplantının yapılacağı bölüme geçtiler. Bu sırada ayak üstü sohbet fırsatı bulan Süper Lig takımlarının patronları, toplantı salonunda da hep birlikte basın mensuplarına görüntü verdiler. Bu arada, toplantıya Guus Hiddink'in yanı sıra milli takımın teknik heyetinde yer alan Oğuz Çetin, Engin İpekoğlu, Fuat Usta ve (A) Milli Takım İdari Koordinatörü Okan Buruk da katıldı.