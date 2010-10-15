T24 LogoT24 Logo
Spor

Hiddink'in maaşı Meclis gündeminde

Almanya ve Azerbaycan yenilgileri, Hiddink’in maaşını gündeme getirdi. Meclis, sporculara verilen primleri de mercek altına alacak.

15 Ekim 2010 03:00

T24 - Almanya ve Azerbaycan yenilgileri, Milli Takım Teknik Direktörü Hiddink’in maaşını gündeme getirdi. Meclis, sporculara verilen primleri de mercek altına alacak.
 
Futbolda dudak uçuklatan maaşlar ve primler düşecek mi?

MHP'nin hazırladığı Türk Sporu Araştırma Önergesi'ne CHP ve AKP’den de destek geldi.

MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak, “Bir yabancı antrenör getiriyorsunuz ama mukavele şartları belli değil. Davul Hiddink’in omzunda, tokmak başkasında mı diye düşünmek de gerekiyor” şeklinde konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da, önergeyi, "Ulufe dağıtır gibi ‘bu maçı al dört yüz milyar veririm’ gibi yaklaşımlar Meclis'te de yankı bulmuştur" şeklinde değerlendirdi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ise, Spordan Sorumlu Bakan Faruk Nafız Özak'ın cevaplaması istemiyle bir soru önergesi verdi ve teknik direktör Hiddink'in mukavelesinin gizli olup olmadığını sordu.

Komisyon, Hiddink'in yıllık 4 milyon Euro'yu bulan maaşının yanı sıra futbol, basketbol dahil spor dallarında milli oyunculara verilen primleri de mercek altına alacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24