Hiddink'in maaşı Meclis gündeminde

T24 - Almanya ve Azerbaycan yenilgileri, Milli Takım Teknik Direktörü Hiddink’in maaşını gündeme getirdi. Meclis, sporculara verilen primleri de mercek altına alacak.



Futbolda dudak uçuklatan maaşlar ve primler düşecek mi?

MHP'nin hazırladığı Türk Sporu Araştırma Önergesi'ne CHP ve AKP’den de destek geldi.

MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak, “Bir yabancı antrenör getiriyorsunuz ama mukavele şartları belli değil. Davul Hiddink’in omzunda, tokmak başkasında mı diye düşünmek de gerekiyor” şeklinde konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da, önergeyi, "Ulufe dağıtır gibi ‘bu maçı al dört yüz milyar veririm’ gibi yaklaşımlar Meclis'te de yankı bulmuştur" şeklinde değerlendirdi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ise, Spordan Sorumlu Bakan Faruk Nafız Özak'ın cevaplaması istemiyle bir soru önergesi verdi ve teknik direktör Hiddink'in mukavelesinin gizli olup olmadığını sordu.

Komisyon, Hiddink'in yıllık 4 milyon Euro'yu bulan maaşının yanı sıra futbol, basketbol dahil spor dallarında milli oyunculara verilen primleri de mercek altına alacak.



