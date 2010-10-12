Hiddink'in 'kariyerinde bir ilk'

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Hiddink: Üst üste 2 yenilgim yoktu



A Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink, 1-0 yenildiğimz Azerbaycan maçı sonrası NTV Spor'a yaptığı açıklamada, "Almanya mağlubiyeini kaldırabilirim ama Azerbaycan yenilgisini kaldıramam. Ulusun üzgün olduğunu tahmin ediyorum. Sadece sonuç olarak değil sergilenen futbol olarak da endişe duymalıyız. Fırsatları değerlendirmemiz gerekirdi. Duran toplarda daha konsantre olmalıydık. Biz bunu yapamadık. Rakibimiz konsantrasyon bakımından iyiydi" diye konuştu.Kariyerinde 2 maç üst üste yenilgi olmadığını belirten Hollandalı teknik adam, "Bu da duygularıma yansıyor olabilir ama futbolculara bir mesajım yok. Şuanda 6 puanımız var. Diğer maçların skorlarına bağımlı hale geldik" dedi.