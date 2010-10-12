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Spor

Hiddink'in 'kariyerinde bir ilk'

Hiddink, Azerbaycan maçı sonrası "Kariyerimde 2 maç üst üste yoktu" dedi...

12 Ekim 2010 03:00

T24 - Almanya yenilgisinin ardından "Dünya klasmanında 3. sırada yer alan Almanya'ya mağlup olduk" sözleriyle kendini savunan Guus Hiddink, Azerbaycan maçı sonrası ise "Kariyerimde 2 maç üst üste yoktu" dedi.  


Hiddink: Üst üste 2 yenilgim yoktu

Hiddink: Üst üste 2 yenilgim yoktu

A Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink, 1-0 yenildiğimz Azerbaycan maçı sonrası NTV Spor'a yaptığı açıklamada, "Almanya mağlubiyeini kaldırabilirim ama Azerbaycan yenilgisini kaldıramam. Ulusun üzgün olduğunu tahmin ediyorum. Sadece sonuç olarak değil sergilenen futbol olarak da endişe duymalıyız. Fırsatları değerlendirmemiz gerekirdi. Duran toplarda daha konsantre olmalıydık. Biz bunu yapamadık. Rakibimiz konsantrasyon bakımından iyiydi" diye konuştu. 


Kariyerinde 2 maç üst üste yenilgi olmadığını belirten Hollandalı teknik adam, "Bu da duygularıma yansıyor olabilir ama futbolculara bir mesajım yok. Şuanda 6 puanımız var. Diğer maçların skorlarına bağımlı hale geldik" dedi.



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