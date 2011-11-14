-Hiddink'in kader maçı İSTANBUL (A.A) - 14.11.2011 - A Milli Futbol Takımı, yarın Zagreb'de Hırvatistan ile yapacağı 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri play-off turu rövanş maçıyla birlikte, teknik direktör Guus Hiddink yönetiminde 16. sınavını verecek. Özellikle 3-0'lık son Hırvatistan yenilgisi sonrası eleştirilerin hedefi haline gelen Hollandalı teknik adam, ay-yıldızlı ekibin başında şimdiye dek 15 maça çıkarken, Türk Milli Takımı bunlardan 7'sini kazandı, 5'ini yitirdi, 3'ünde de berabere kaldı. 11'i resmi, 4'ü özel bu 15 maçta Türkiye toplam 18 gol atarken, kalesinde ise 15 gol gördü. -Resmi maçlardaki istatistikler kötü- Türk Milli Takımı, Hiddink dönemindeki 11 resmi maçın sadece 5'ini kazanabildi. 2012 Avrupa Şampiyonası eleme grubu ve play-off turunda şimdiye dek Hiddink ile 11 resmi maça çıkan ay-yıldızlı ekip, 5 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi alırken, 13 gol atıp, 14 gol yedi. Grup lideri Almanya'ya her iki maçta da 3'er golle boyun eğen Hiddink yönetimindeki milliler, ikincilikteki rakipleri Belçika ve Avusturya ile deplasmanda berabere kaldı. Milliler, grubun zayıf halkalarından Azerbaycan'a deplasmanda 1-0 yenildi, Kazakistan'ı ise İstanbul'da 90+6. dakikada gelen golle yenebildi. Türk Milli Takımı, play-off turunda ise Hırvatistan'a kendi sahasında 3-0 yenilerek, yarınki rövanş öncesi, finallere katılma umutlarını mucizelere bıraktı. -Son 5 organizasyonun en kötüsü- 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off biletini alan A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası elemelerinde son 5 organizasyonun en kötü performansını sergiledi. Grupta yaptığı 10 maçta 5 galibiyet alabilen ay-yıldızlı ekip, 3 maçta rakiplerine yenilirken, 2 maçta da eşitliği bozamadı. Rakip filelere toplam 13 gol gönderen milliler, kalesinde ise 11 gol gördü. Türkiye, elemelerde son 5 organizasyon baz alındığında maç başına ortalama olarak en az puanı (maç başına 1.7 puan) toplarken, en çok yenilgiyi aldı, en az golü attı, en çok golü yedi. Türk Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerinde bundan önce en kötü performansını 1992'de İsveç'te düzenlenen finaller öncesi yaşamıştı. Türkiye; İngiltere, Serbest İrlanda ve Polonya'nın yer aldığı gruptaki 6 maçını da yitirmişti. -Son maçı olabilir- 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri play-off turundaki rakibi Hırvatistan'a İstanbul'daki ilk maçta şok bir skorla 3-0 yenilerek, final biletini adeta mucizelere bırakan A Milli Takım'da teknik direktör Guus Hiddink ''hedef adam'' haline geldi. Elemeler öncesi çok büyük umutlarla A Milli Takım'ın başına getirilen dünyaca ünlü Hollandalı teknik adam, gelinen noktada kamuoyunda ''istenmeyen adam'' ilan edildi. Özellikle son Hırvatistan yenilgisi sonrası yoğun biçimde eleştiri alan Hiddink'le, Zagreb'de yarın yapılacak rövanş maçında Türkiye'yi finali götürecek mucize bir skorun ortaya çıkmaması durumunda yolların ayrılması büyük olasılık. -Hırvatistan karşısında galibiyetimiz yok Türkiye, Hırvatistan karşısında 3'ü resmi, 2'si özel geride kalan 5 maçtan 2'sini kaybederken, 3'ünde berabere kaldı, rakibi karşısında penaltılar hariç henüz galibiyet elde edemedi. İki ülke A milli futbol takımları ilk kez 11 Haziran 1996'da, İngiltere'de düzenlenen 10. Avrupa Şampiyonası finallerinde karşılaştı. Nottingham kentinde yapılan maçı Hırvatistan, Vlaoviç'in 87. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Türkiye ile Hırvatistan ikinci randevuda 12 Haziran 1997'de Japonya'da düzenlenen Kirin Kupası'nda karşı karşıya geldi. Sendai'deki maç 1-1 sona ererken, Türkiye'nin golünü Ertuğrul Sağlam attı. İki ülke milli takımları arasındaki üçüncü sınav ise 31 Mart 2004 tarihinde Zagreb'de yapıldı. 2-2 biten özel maçta Türkiye'nin gollerini Zafer Biryol ve Çağdaş Atan kaydetti. Taraflar arasındaki en önemli karşılaşma ise EURO 2008'de, Viyana'daki Ernst Happel Stadı'nda oynanan çeyrek final maçı oldu. 20 Haziran 2008'de oynanan karşılaşmanın normal süresi 0-0 berabere sonuçlandı. Uzatmaların 118. dakikasında Hırvatistan, Klasnic'in attığı golle 1-0 öne geçerken, milli takım tam maç bitti denildiği anda, son dakikada Semih Şentürk'ün attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve maçı penaltılara taşıdı. Milli takım, penaltılarda Arda Turan, Semih Şentürk ve Hamit Altıntop ile 3 gol bulurken, Hırvatistan Modric ve Petric'in ayağından 2 penaltı kaçırdı ve milliler maçtan 4-2 galip ayrılıp adını yarı finale yazdırdı. 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri play-off turunda birbirlerine rakip olan iki ülke A milli takımları arasında 11 Kasım'da İstanbul'da yapılan son maçı ise Hırvatistan, Olic, Mandzukic ve Corluka'nın golleriyle 3-0 kazandı. -175 galibiyet, 197 yenilgi Türk Milli Takımı, 88 yıllık tarihinde, 258'i resmi, 229'u özel olmak üzere geride kalan toplam 487 maçta 175 galibiyet, 115 beraberlik alırken, 197 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 210'u deplasmanda, 208'i iç sahada, 69'u da tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda toplam 629 gol atarken, kalesinde ise 730 gol gördü.