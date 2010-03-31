Hiddink'in gözdesi Selçuk

T24 - A Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink'in ilk ‘adamı’, G.Saray-F.Bahçe derbisinden çıktı.



F.Bahçe’nin 1-0 üstünlüğüyle biten derbiyi Ali Sami Yen’de çıplak gözle izleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink, Leo Franco’yu 35 metreden avlayan Selçuk Şahin’e bayıldı. Türkiye’de ilk kez bir lig maçı seyreden Hiddink, 90 dakika boyunca tuttuğu notlarında Selçuk’a özel bir paragraf ayırdı. Maç öncesi yardımcısı Oğuz Çetin’den Türk oyuncular hakkında bilgi alan Hollandalı, maçın sonrasında kurmayları Çetin ve Engin İpekoğlu ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.



Maçla ilgili görüşlerini federasyon yetkililerine de ileten Hiddink, “Sahada ne yaptığını bilenlerin başında Selçuk geliyordu. Derbinin kalitesi çok yüksek değildi ama oyundaki mücadeleden çok memnun kaldım” ifadesini kullandı.



Selçuk Şahin ile ilgili olarak Çetin’den “Geniş kadromuzdaki oyuncularımızdan biri ama milli takıma seçilme konusunda devamlılığı yok” şeklinde bilgi alan Hiddink, F.Bahçeli oyuncuyla ilgili “Derbinin en kritik ismiydi. Sürekli takip edelim. Oynadığı mevki son derece riskli ve Selçuk hakkını vererek oynadı” diye konuştu.





‘Özer yeterli değildi'



Guus Hiddink F.Bahçe’nin galibiyetinde büyük rol oynayan kaleci Volkan ile ilgili olarak da değerlendirmelerde bulundu. Volkan için “Çok yetenekli ve üst düzey bir kaleci savunmaya güven veriyor. Onu yakından tanıyorum” değerlendirmesinde bulunan Hiddink, “Ancak rakibinin üzerine yürümesi sonrasında gördüğü kartın izahı olamaz. Bu konu benim için çok önemli. Dikkatini çekmemiz lazım” dedi.



Hiddink’in Özer yorumu da şöyle: “Yetenekli olduğu kesin. Ancak performansı yeterli değildi. Özellikle ikili mücadelelerde zayıf kaldığını düşünüyorum. Birkaç maç daha izlemem gerekecek







