-HİDDİNK: ''FİNAL MAÇI DEĞİL'' BERLİN (A.A) - 02.02.2011 - Türk Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink, 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 7 Ekimde oynanacak Türkiye-Almanya karşılaşmasının bir final maçı niteliğinde olacağına inanmadığını belirtti. Hiddink, Alman Sportbild dergisinde yayınlanan röportajında, ''Türkiye-Almanya maçı Avrupa Şampiyonası'na doğrudan katılmak için bir final maçı mı olacak'' sorusuna, ''Öncelikle çok güzel bir karşılaşma olacak. Gerçek bir final maçı niteliğinde olacağına inanmıyorum. Avusturya ve Belçika ile ikincilik için mücadele ediyoruz. Almanya o zamana kadar grup lideri olarak gruptan çıkmış olacaktır'' karşılığını verdi. Alman Milli Takımı'nın, teknik Direktör Joachim Löw'ün yönetiminde çok mükemmel bir gelişme sağladığını belirten Hiddink, Almanya'nın diğer bir kaç ülke gibi dünyanın en modern futbolunu oynadığını, başarılı olmak için bu şekilde futbol oynanması gerektiğini ifade etti. Almanya'daki Türk kökenli futbolcuların milli takımlara kazandırılması konusunda Alman Futbol Federasyonu (DFB) ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında bir rekabetin yaşandığının hatırlatılması üzerine de Hiddink, bu rekabeti şaşkınlıkla izlediğini, her oyuncunun zaten hangi ülke için oynayacağı konusunda kendisinin özgürce karar verebildiğini belirtti. -''NURİ ŞAHİN'İN OLAĞANÜSTÜ BİR KALİTESİ VAR''- Teknik direktör Hiddink, ''Bundesliga'da (Almanya 1. Futbol Ligi) Borussia Dortmund'da oynayan Nuri Şahin, sezonun ilk yarısında en önemli oyunculardan biriydi. Ancak sizde milli takımda şans bulamıyor. Neden'' sorusu üzerine ise Nuri ile birçok kez konuştuğunu belirterek, takımda onun mevkisi olan orta sahada çok iyi oyuncuların bulunduğunu, kendisine yer bulmak için bu rekabeti kabullenmesi ve bunun için mücadele etmesi gerektiğini kaydetti. Nuri'nin bunu idrak ettiğini anlatan Hiddink, ''Ancak çok mükemmel bir gelişme sağladığını da belirtmek isterim. Olağanüstü bir kalitesi var'' dedi.