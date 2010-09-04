-HIDDINK: ÇOK İYİ BAŞLANGIÇ YAPTIK ASTANA (A.A) - 03.09.2010 - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerine çok iyi başlangıç yapmak istediklerini, bunu da başardıklarını söyledi. Hiddink, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, zaman zaman konsantrasyon eksikliği yaşadıklarını ifade ederek, ''Ancak bu durumu düzeltmemiz gerekiyor. Rakibimize zor anlar yaşattık. özellikle Hamit'i tebrik ediyorum. Attığı gol dünya çapında bir goldü'' dedi. Zeka ve deneyimin kendileri için önemli bir unsur olduğunu kaydeden Hiddink, şunları söyledi: ''Türk oyuncular, futbol oynamayı seviyorlar. Futbolun en önemli unsurları zeka ve deneyimdir. Yetenekli ve deneyimli oyunculardan oluşan bir takımız. Bugün rakibimiz dünyanın en iyi oyunlarından birini oynamadı, ancak disiplinli bir futbol oynadı. Biz onların karşısında iyi konsantre olduğumuz için maçı kazandık.'' Hiddink, bir gazetecinin Belçika maçıyla ilgili düşüncelerini sorması üzerine de şu yanıtı verdi: ''Kesinlikle rakibimizi ciddiye alacağız. Belçika takımında önemli liglerde oynayan oyuncular var. Gelecek Salı bizi zor bir rakip bekliyor ama 2 maçta hedefimiz olan 6 puana ulaşacağız.'' Toplantıya katılan futbolculardan Hamit Altıntop da bu tür turnuvalarda ilk maçların zor geçtiğini vurgulayarak, ''Hedefimize ulaştık. Şimdi 2. maçımıza konsantre oluyoruz'' dedi.