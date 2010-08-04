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Spor

HİDDİNK TÜRKİYE'YE GELDİ İSTANBUL (A.A)

04 Ağustos 2010 20:02

-HİDDİNK TÜRKİYE'YE GELDİ İSTANBUL (A.A) - 04.08.2010 - (A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink, İstanbul'a geldi.  THY'ye ait uçakla Amsterdam'dan gelen Hiddink'i, Atatürk Havalimanı'nda (A) Milli Futbol Takımı Sorumlu Yardımcısı Oğuz Çetin karşıladı. Hiddink'in pasaport kontrolü sırasında vizesinin bittiğinin belirlenmesi üzerine kendisine Atatürk Havalimanı'ndan vize alındı. İstanbul'daki ilk gününde bu akşam Fenerbahçe'nin Young Boys ile yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasını izleyecek Hollandalı teknik adam, yarın akşam oynanacak Beşiktaş-Viktoria Plzen UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ikinci maçı ile 7 Ağustos'ta yapılacak Bursaspor-Trabzonspor TFF Süper Kupa mücadelesini seyredecek. Hiddink, (A) Milli Takım teknik ekibi ile yapacağı toplantılar sonrasında 6 Ağustos Cuma günü milli takımın Romanya ile yapacağı özel maçın aday kadrosunu açıklayacak.

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