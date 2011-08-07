Hiddink: Türkiye'nin imajı zedelendi

T24 - A Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink, futbolda şike iddiaları konusundaki ilk değerlendirmesini Hollanda'nın önde gelen gazetelerinden De Telegraaf'taki köşe yazısında kaleme aldı. Tecrübeli hoca, "Futbolda Türkiye'nin imajının ne kadar kötü olduğunu Rio de Jenerio'da ki Dünya Kupası kura çekimlerinde gördüm" diyerek, Türkiye'nin futboldaki kötü imajının kendisini de olumsuz yönde etkilediği yorumunda bulundu.



Köşe yazısında üzüntüsünü dile getiren Guus Hiddink, "Şike konusunda gözaltına alınıp tutuklananların suçlu olduğu henüz kesinleşmedi. Fakat tüm bunlara rağmen iddialar bile, Türk futbolunu olumsuz yönde etkiledi. Tüm dünya da Türkiye'nin futbol konusunda imajı zedelendi. Bu da beni olumsuz yönde etkiliyor, çok üzülüyorum" dedi.



Şike iddiaları sonrası A Milli Takım'a büyük sorumluluklar düştüğü düşüncesini savunan Hiddink, "Şike iddiaları sonrası A Milli Takıma da büyük sorumluluklar düşüyor. Türk futbolunun bu zor günlerinde milli futbolcuların göstereceği yüksek performans sonrası alınacak olan başarılar, hem futbolseverlerin yüreğine su serpecek hem de Türk futbolunun üzerinde dolaşan kara bulutları dağıtacaktır. Bende futbolcularımı bu konuda motife edip, başarılı olmaları için çalışacağım" dedi.



Liglerin ertelenmesi sonrası milli futbolcuların futboldan uzun bir süre ayrı kalmalarının kendileri için olumsuz bir durum olmadığını düşünen Hiddink, "Haftaya hazırlık maçımız var. Ondan sonra Kazakistan ve Avusturya karşılaşmalarını kesinlikle kazanmalıyız. En büyük avantajımız, aday kadromuzdaki futbolcuların hiçbirinin adının şikeye karışmamasıdır" diyerek köşe yazısını bitirdi.





