-HIDDINK TEMKİNLİ KONUŞTU BERLİN (A.A) - 07.10.2010 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubunda yarın Almanya ile karşılaşacak (A) Milli Takım'da, Teknik Direktör Guus Hiddink, maç öncesinde skor tahmini yapmasının zor olduğunu belirterek, ''Almanya-Türkiye maçını sonucu açık bir maç olarak görüyorum'' dedi. Hiddink, maçın oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadı'nda, son antrenman öncesinde bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Hiddink'in yanı sıra futbolculardan Ömer Erdoğan ve Halil Altıntop da katıldı. Almanya ve Türkiye açısından önemli bir maça çıkacaklarını ifade eden Hiddink, ''Tüm biletleri satılmış bir maç oynanacak. Çok güzel antrenmanlar yaptık. Çok iyi moralle maça geliyoruz. Arda bu sabah İstanbul'a döndü. Çok iyi ortamda hazırlanıyoruz. Arda'nın antrenman ve tedaviden sonra yarınki maça katılması uygun değildi, bu nedenle döndü'' diye konuştu. Hollandalı teknik adam, Arda'nın milli takım için ne anlama geldiğini herkesin bildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: ''Arda'nın ne demek olduğunu herkes biliyor. Bu durumu kabul etmek zorundayız. Bu nedenle büyük risklere girmedik. Güvenle bakıyorum. Kim oynarsa oynasın istediğimiz performansı gösterecektir. Takıma güvenim tamdır. Nuri'nin kadroda oynayıp, oynamayacağını göreceksiniz. Genç oyunculara gereken performansına göre şans tanımak gerekir.'' Eski takımı Rusya ile Türkiye'nin güzel futbol oynamaya çalışan takımlar olduğuna dikkati çeken Hiddink, ''Almanya geçen yıllarda değişim geçirdi. Şimdiye kadar çok iyi futbol oynadılar. Cazibeli futbol oynuyor. Sonucu önceden tahmin etmek mümkün değil'' değerlendirmesini yaptı. Hiddink, (A) Milli Takımı'nın Türk tarzı olduğunu belirterek, şunları söyledi: ''Yarın ümitliyim. Değişik bir maç olacağını düşünüyorum: Takımım azimli ve istekli. Takım sadece defansta oynamayı düşünmüyor. Her ülke ve halkı takımının başarılı olmasını bekler. Almanlar için de geçerli. İlginç bir maç olacak. Almanya çok iyi bir seri oynadı. Biz de bu grupta iyi başladık. Bu da demektir ki durumu her zaman maçtan sonra söylemek daha kolaydır. Beraberliği değerlendiremem, çünkü takımım yenmek için sahaya çıkacaktır. Sonuçtan sonra yorum yapabilirim.'' -MESUT'A ÖZEL ÖNLEM YOK- Guus Hiddink, Alman milli takımının yıldızı oyuncusu Mesut Özil için özel bir önlem almayacaklarını bildirdi. Tek bir oyuncuya yoğunlaşmadıklarını ifade eden Hiddink, ''Özel bir önlemimiz yok. Kendisi Alman takımı için oynuyor. Futbolun nasıl oynanacağını gösteriyor. Bizim oyuncularımız da tehlikeli olabilir. Özel bir önlem yok. Tek bir oyuncuya yoğunlaşırsanız başka yerlerde sorunlar yaşarsınız'' diye konuştu. Berlin Olimpiyat Stadı'nda yarın bayram havası olacağına dikkati çeken Hiddink, ''Alman ve Türk taraftarla statta yarın bir bayram havası olacağını düşünüyorum. Seyircilerin yarısının desteğini bekliyoruz. Bu da ayrı bir motivasyon olacak. Belçika'nın çok iyi bir takımı var. Almanya'ya karşı da bunu gösterdiler. Belçika ve Kazakistan maçında kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Her zaman daha fazlasını istiyoruz'' dedi. -ÖMER VE HALİL'İN GÖRÜŞLERİ- (A) Milli Takım'ın tecrübeli futbolcusu Ömer Erdoğan, yarın Almanya karşısında sahadan iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini belirtti. Bu saatten sonra fazla söze gerek olmadığını ifade eden Ömer, ''İyi bir sonuçla buradan ayrılmak istiyoruz. Arda kardeşimiz olmayacak. Onun yerini dolduracak arkadaşlarımız var'' dedi. Ömer sözlerini şöyle tamamladı: ''Her milli maç benim için ayrı bir anlam taşıyor. Milli formayı bu yaşta giymek nasip oldu. Bu formaya layık olmak için canla başla çalışacağım. Almanya'da 21 yıl yaşamam özel bir anlam taşıyor. Başarıda pay sahibi olmak istiyorum. Ailem canlı seyredecek. Çok gurur duyuyorlar. Takıma güvenleri tamdır. Yarın ailem burada olacak. Heyecanlılar, ilk kez canlı seyredecekler.'' Halil Altıntop ise toplantıda, maçın dostluk içinde geçmesini ve Türkiye'nin kazanmasını dilediğini söyledi. Maçta favorinin Almanya olduğuna dikkati çeken Halil, şöyle devam etti: ''Söylenecek her şey söylendi. Dostluk içinde olur ve Türkiye kazanır. Mesut'un tercihini değerlendirmek bana düşmez, saygı duyuyorum. Türk olduğum için tercihimi Türkiye için yaptım. Annem ve babam Türk. Tercihimden dolayı mutluyum. Kendimi Türk olarak hissediyorum. Favori takım Almanya. Başarılı olmak için her şeyi yapacağız. Zaten iyi bir kadromuz var. Bireysel olarak tecrübeli oyuncularımız var. Akıllı ve disiplinli oynarsak iyi bir rol oynarız. Ailemin bir kısmı burada olacak. Bir kısmı evden seyredecek. Karışık duygularla izleyecekler. Evde kesinlikle Alman arkadaşlarla birlikte izleyecekler. Bayram havasında geçecek.''