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Spor

Hiddink tazminatsız gönderilebilir

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Lutfi Arıboğan, A Milli Takım Teknik Direktörü...

14 Kasım 2011 02:00

T24 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Lutfi Arıboğan, A Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink ile Federasyon arasındaki sözleşmede tazminat maddesinin olmadığını söyledi.

Arıboğan, eski TFF Başkanı Mahmut Özgener döneminde milli takımın başına getirilen Hollandalı teknik adam Hiddink'in 2012 Temmuz ayına kadar sözleşmesinin bulunduğunu kaydetti.

Her sözleşmenin belirli maddelerinin olabileceğini anlatan Arıboğan, kendisinin Özgener ve Mehmet Ali Aydınlar döneminde de Federasyonda yer aldığını anımsattı.

Arıboğan, ''Hiddink ile iki yıllık sözleşmemiz var. Federasyon eğer isterse iki yılın sonunda süreyi uzatabilir. Ancak sözleşmemizde herhangi bir tazminat maddesi bulunmuyor. Son günlerde çıkan tazminat iddiaları gerçek değil'' diye konuştu.


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