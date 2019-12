-HİDDİNK: SÜRÜCÜ KOLTUĞUNDAYIZ İSTANBUL (A.A) - 30.03.2011 - (A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink, 2012 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Avusturya karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyetle sürücü koltuğuna oturduklarını, bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti. Hiddink maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, maç öncesi ''Sürücü koltuğunda oturmamız gerekiyor'' şeklinde yaptığı açıklamaların takım üzerinde çok fazla baskı oluşturduğunu kaydederek, mücadeleyi şöyle değerlendirdi: ''İlk 25-30 dakikalık süreci beğendim. Burak'ın kaçırdığı pozisyon oldu, şanssızlıktan atamadık. Gol de bu dakikalarda geldi. 3 puandan dolayı mutluyum. Bu golden sonra geriye çekilme durumumuz oldu. Bunun sebeplerini araştırmak lazım. İlk golü attıktan sonra rakip zayıf bir duruma düşmüştü. 2. gol şansımız varken bunu yapmadık, geriye çekildik onlar da oyuna döndü. Birkaç küçük fırsat yakaladılar ama tehlike yaratmadı. Gökhan 2. golü attıktan sonra rahatlama oldu. Zor bir pozisyonda önemli bir gol kaydetti. Sonra penaltı oldu. Volkan'a övgüler göndermek istiyorum. Avusturya 2-0'dan sonra risk aldı uzun boylu oyuncularını ön tarafa gönderdi. 3 puandan dolayı mutluyum. Artık rotamızı haziran ayındaki maça çevirdik ama benim için bu uzun bir süre. Keşke maç yakın bir zamanda olsa. Biraz kendimi huzursuz ve sabırsız hissediyorum. Ama sürücü koltuğundayız ve bu durumdan çok mutluyum.'' Bir soru üzerine aralarına başka oyuncuların da katılabileceğini bildiren Hiddink, ilk 30 dakikadaki oyunu beğenmesine karşın eleştirel yaklaşımlarda da bulunabileceğini kaydederek, ''Hala bu takımın öğrenmen süreci içinde olduğunu unutmayalım. Biraz daha kontrollü olsak daha iyi şeyler olacak. İlk yarım saat ilerisi için önemli. Herkes bu futbolu 90 dakikaya yaymak ister ama her zaman mümkün olmuyor'' diye konuştu. -''ARDA ANAHTAR BİR OYUNCU...''- Sakatlığının ardından uzun bir süre sonra takıma dönen Arda Turan'ın henüz büyük maç oynama ritmini yakalayamadığını, ancak bugün güzel bir dönüş yaptığını kaydeden Hiddink, futbolcusuyla ilgili şunları söyledi: ''Arda güzel bir şekilde döndü. Daha iyi noktaya geleceğine inanıyorum. Mesela Cenk Tosun'un da nasıl işler yapacağını da merak ediyorum. Belki Arda 90 dakikayı tamamlayamayabilir ama her zaman özel oyuncu. Bazı anahtar noktalarda, anahtar rol üstlenebilecek bir oyuncu Arda.'' Arda Turan'ın attığı golden sonra basın tribününe yaptığı hareketle ilgili olarak Hiddink, ''Görmediğim bir olayla ilgili yargıya varmam mümkün değil. Ben gerçekten samimi olarak basın tribününün nerede olduğunu bilmiyorum. Gol kutlamasında gördüğüm yedek kulübesindeki arkadaşlarının yanına gelmesiydi. Sonrasını takip edemedim. Ancak duygularımızı kontrol etmeyi bilmeliyiz. Aşırı duygusallığa kapılmamalıyız. Samimiyetime inanacağınızı düşünüyorum. Emre'nin Güney Kore maçındaki hareketiyle ilgili dürüst bir şekilde görüşlerimi söylemiştim'' ifadelerini kullandı. Hiddink, Avusturya kalecisine kale arkasındaki tribünden atılan yabancı maddelerle ilgili olarak, ''Hoşnut olmadım. Modern futbolda artık hiçbir yerde bu tür davranışlar sergilenmiyor'' dedi. Özellikle sezon başında Türkiye'de çok sık bulunmaması nedeniyle eleştirildiği hatırlatılarak yöneltilen soruya verdiği yanıtta da Hiddink, özetle şunları kaydetti: ''Bu biraz geç bir soru oldu. Sezon başında böyle eleştiriler geldiği zaman aslında aynı dönemde benim oyuncuları izlediğimi biliyorlardı, buna rağmen bu tür haberler yapıldı. Futbol uluslararası, benim Türkiye liglerinde forma giyen oyuncuları izlemem gerektiği kadar Batı Avrupa liglerindekileri de izlemem gerekiyor, ben de bunu yaptım. Ama basında çıkan yorumlara göre beni iki parçaya böleceklerdi. Bir yarım Avrupa'da bir yarım da Türkiye'deki maçları takip edecekti. Futbol ailemiz için de önemli bir duyuru; gelecek hafta sonunda da oyuncu izlemek için başka bir ülkede olacağım, Türkiye'de olmayacağım, bunun da bilgisini vermek istiyorum. Sadece (A) Milli Takım için değil A2 için de oyuncu bakacağım.'' Hiddink, 5 maçta alınan puanları ve kendisini başarılı bulup bulmadığı sorusunu da şöyle yanıtladı: ''Tabii ki aldığımız puanlar beni tatmin etmedi. Azerbaycan'da kaybettik. Almanya'ya kaybedebileceğimiz maçta kaybettik. Alabileceğimiz optimum puanı almış değiliz. Değerlendirmeyi şahsım adına değil oyuncularım, teknik heyetim toplu düşünerek yapmamız gerekir. Bunu da haziran ve eylül ayında oynanacak maçlardan sonra söyleyebiliriz.'' ERZİK: GRUPTA BELÇİKA İLE YARIŞIRIZ UEFA İcra Kurulu Başkanı Şenes Erzik, Türkiye'nin Avusturya karşısında önemli bir galibiyet elde ettiğini söyledi. Maç sonrası değerlendirmede bulunan Erzik, Avusturya maçının önemine dikkati çekerek, ''İyi bir galibiyet oldu. Bu grupta Belçika ile yarışırız. Bugünkü sonuçla Avusturya yarış dışı kaldı. Eğer Belçika'yı da yenebilirsek avantaj bizim elimize geçer'' diye konuştu. Erzik, ayrıca maçın son bölümünde Avusturya kalecisi Macho'nun bulunduğu bölüme taraftarlarca yabancı madde atılmasına da değinerek, bunun taraftarlara yakışmadığını söyledi. -ARDA: ''OYUNUN KONTROLÜ BİZDEYDİ''- Milli takımın ilk golünü atan Arda Turan, maç sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Avusturya karşısında oyunun kontrolünün hep kendilerinde olduğunu ve güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi. Avusturya gibi takımların uzun toplarla tehlike yarattıklarını bildiklerini kaydeden Arda, penaltı için de ''Az kalsın penaltı ile tehlikeye girecektik ama Volkan bizi rahatlattı'' dedi. Arda, genç bir takım olduklarını ifade ederek, ''2012'yi sonuna kadar kovalayacağız. Kendime ve arkadaşlarıma inanıyorum'' diye konuştu. Attığı gol sonrası basın tribününe yönelik yaptığı hareketle ilgili soru üzerine Arda, ''Gereken mesaj alınır. Bu konuda çok fazla şey söylemeye gerek yok'' ifadelerini kullandı. Her zaman futbol oynamayı düşündüğünü kaydeden Arda, ''Elimden geleni yaptım. 4-5 aydır futbol oynamıyorum. Fizik olarak zorlandım ama sahanın içinde her şeyimi verdim. Sakatlığımda bana yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. Tam geçmedi ama şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum'' şeklinde konuştu. Arda, son zamanlarda yüzünün fazla gülmediği yorumlarının yapıldığının hatırlatılması üzerine, ''Arda hep aynı Arda. Arda gülmüyorsa bunu bazı insanlara sormak lazım'' dedi. Arda, karşılaşma sonrası medyaya ayrılan bölümde Türk basın mensuplarının sorularını yanıtlamazken, sadece UEFA'nın yayın kuruluşuna röportaj verdi. -SERVET: ''İYİ MÜCADELE ETTİK''- Maç sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Servet Çetin ise Avusturya maçının önemini bildiklerini ve buna göre mücadele ettiklerini ifade ederek, ''İlk yarıda daha farklı bir skor da elde edebilirdik. Maç boyunca takım olarak iyi mücadele ettik. Bu maçı kazasız atlattığımız için mutluyuz'' diye konuştu. Finaller için şimdiden bir şey söylemenin erken olduğunu belirten Servet, geçmiş bazı maçlardaki gibi talihsiz puan kayıpları yaşamamaları gerektiğini söyledi. Nuri Şahin ise çok güzel bir maç oynadıklarını belirterek, ''Önemli üç puan aldık. Yeni ve genç bir takımız. Biraz sabırlı olunursa bizim heyecanımız da giderse iyi işler yapacağız. Dortmund'da 2 haftada bir 80 bin kişinin önünde oynuyorum ama bugün heyecanlandım'' diye konuştu. Avusturya Milli Takımı'nda mücadele eden Beşiktaşlı futbolcu Ekrem Dağ da ''Benim için değişik bir maç oldu. Sonuçta Avusturya için mücadele ettim. Puan almak istiyorduk ama maalesef kaybettik. Türkiye için önemli bir maçtı. Tebrik etmek lazım. Belçika maçına favori çıktık, 2-0 kaybettik. Burada bir şeyler yapmaya çalıştık ama maalesef olmadı'' ifadelerini kullandı. -ALTINTOP: BÖYLE BİR ORTAMDA İŞİ BAŞARMIŞ OLMAK ÇOK ÖNEMLİYDİ (A) Milli Futbol Takımı oyuncusu Hamit Altıntop, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, aralarına yeni katılan oyuncuların bulunduğunu, takımın oturmasının zaman alacağını ifade ederek, ''Kazanmamız çok önemliydi. Yeri geldi iyi oynadık, yeri geldi iyi değildik ama önemli olan kazanmaktı. Öz güven için çok önemliydi. Aramızda yeni arkadaşlarımız var. Bu da bir zaman alacaktır. O zaman içinde skorları unutmamız gerekiyor. Böyle bir ortamda işi başarmış olmak çok önemliydi'' diye konuştu. Her futbolcunun kendi bölgesinde işini iyi yapması gerektiğini belirten Hamit, bunun için de oyun disiplini ciddiyeti gerektiğinin altını çizerek, ''Ben bu konuda hocamıza katılıyorum. Maalesef ilk 30 dakikadan sonra kontrol bizdeydi ama ofansı unuttuk. Onu da inşallah gelecek maçlarda daha iyi yerlere taşıyacağız'' şeklinde konuştu. Seyircinin sahaya attığı yabancı maddelerle ilgili olarak da Hamit, ''Tabii ki 50 bin kişi yaptı diye bir şey yok. Aralarında belki bir 15 kişi vardı. Maalesef bu Türkiyemizin genel resmini kötülüyor. Böyle insanları cezalandırmak lazım. Bu cezaya da büyüklerimiz karar verir'' ifadelerini kullandı.