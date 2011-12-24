Hiddink: Şike yüzünden başarısız oldum

T24 - A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Guus Hiddink, "Yarım kalan işimi bitiremedim" derken, şike iddiaları nedeniyle Türkiye'de başarılı olamadığını yazdı. Guus Hiddink, 2011 yılını Hollanda'nın önde gelen gazetelerinden De Telegraaf'daki köşe yazında değerlendirdi.



Hiddink, "Karışık Duygular" başlığı altında kaleme aldığı yazısında; "Çok net olmak gerekirse, 2011 yılına karışık duygular içerisinde bakıyorum. Türkiye'de yarım kalan işimi bitiremedim. Bunun için kendimi iyi hissetmiyorum. Ama diğer taraftan Hollanda futbolundaki olumlu gelişmeler beni mutlu ediyor. Aslında Türkiye'deki işim planlandığı gibi iyi gidiyordu. Eski federasyon başkanıyla çok net konuşmuştuk. Tek hedef, 2012 Avrupa Şampiyonluğu değildi. Asıl hedef hem milli takım hem de kulüp futbolunu gençleştirmekti."

"Şike iddiaları Milli Takımı olumsuz etkiledi"



Uzun bir zaman bu konuda bir sıkıntı yaşamadım. Şike iddiaları ortaya çıkana kadar herşey iyi gidiyordu. Şike iddiaları ortaya çıktıktan sonra her şey alt üst oldu. Kara bulut gibi kulüplerin üstüne çöken şike iddiaları, milli takımı da olumsuz yönde etkiledi.

"Hedefler farklı"



Federasyon başkanı değiştiğinde, eski başkan ile yeni başkanın hedeflerin farklı olduğunu hissetmeye başlamıştım. Doğruyu söylemek gerekir, bu konuda bana bir baskı falan yapmadılar. Yollarımızı ayırmamızda en büyük neden bu değildi. Hırvatistan karşısında oynadığımız karşılaşma sonrasında, hedefimiz olmamasına rağmen 2012 Avrupa Şampiyonası'ndan elenmemiz yollarımızı ayırdı. Şike iddiaları yüzünden Türk futbolundaki karışıklık çığlıkları eşliğinde milli takımdan başarı bekleniliyordu, olmadı. Ben bu konuda her zaman sakin ve soğukkanlıydım. Yeni yönetim, yeni bir yol seçmek istiyordu. Bu konuda ben de zorluk çıkarmadım" ifadelerini kullandı.