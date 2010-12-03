-HİDDİNK RUSYA'NIN EVSAHİPLİĞİNDEN HOŞNUT MOSKOVA (A.A) - 03.12.2010 - Rusya Milli Futbol Takımının eski teknik direktörü Guus Hiddink, 2018 Dünya Kupası'nın Rusya'da yapılması kararından memnun olduğunu söyledi. Rus itar-Tass ajansının haberine göre, Türkiye Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Hiddink, kararın açıklanmasından sonra yaptığı açıklamada, "Rusların ruhunu biraz biliyorum. Biraz daha ileri gitmeleri gerektiğini söylüyorlar, ama şimdi kendileri için son derece iyi olacak bir sonraki adımı atmak zorundalar" dedi. Hiddink, bu konuda son 4 yılda ısrarlı bir şekilde çalıştığını ve şimdi FIFA'nın da onlara altyapılarını geliştirme şansını verdiğini belirterek, "Rusya'da şu anda 2 tane uygun stadyum bulunuyor ve şimdi Rusya'nın yenilerini inşa etme zorunluluğu var" diye konuştu. Rusya'nın Arsenal'da forma giyen yıldızı Andrey Arşavin'in de çok iyi İngilizcesiyle kupanın Rusya'da yapılması çalışmalarına katkıda bulunduğunu ifade eden Hiddink, "Rusya'nın kazanmasından sonra Rusya Spor Bakanı Vitaliy Mutko'yu tebrik ettim. Bütün dünya kendisini izlerken o sahnede son derece rahat duruyordu" dedi. Hollanda-Belçika evsahipliğini desteklemek için Zürih'te bulunan Hiddink, FIFA'nın 2022 Dünya Kupası için Katar'ı tercih etmesiyle ilgili olarak, "Burada top oynamak için hava çok sıcak olabilir. Haziran ayında hava sıcaklığının 40-45 dereceye yükseldiği bir ülkede oynamak çok zor olabilir. Belki klimalı statlar inşa etme imkanları olabilir, ama yine de futbolseverler için son derece zor olacak" ifadesini kullandı. -10 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPACAK- 2018 Dünya Kupası'na Rusya'nın evsahipliği yapacağının açıklanmasının ardından Zürih'e giden Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Dünya kupası hazırlıklarının Rusya'ya maliyetinin yaklaşık 10 milyar dolar civarında olacağını söyledi. İngiliz Chelsea futbol kulübünün sahibi olan Rus milyarder Roman Abramoviç'in 2018 yılında Rusya'da yapılacak Dünya Kupası hazırlıklarına katkıda bulunacağını belirten Putin, "Bırakın borcunu ödesin, çok parası var. Kendisi futbolun gelişimi için çok şey yapıyor ve Dünya Kupası hazırlıklarımıza da yardımcı olabilir. Bay Abramoviç'in bir stadyum inşaatı çalışmalarına katılacağına eminim" dedi.