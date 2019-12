-HİDDİNK: PUAN KAYIPLARINI BEKLEMEK İSTEMİYORUZ BRÜKSEL (A.A) - 02.06.2011 - (A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink, 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde yarın deplasmanda Belçika ile yapacakları maç için ''anahtar maç'' ifadesini kullanmak istemediğini belirterek, ''Ama önemli maç. Herkes böyle olduğunu biliyor'' dedi. Karşılaşmanın yapılacağı Roi Baudouin Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Hiddink, zorlu maçla ilgili, ''Anahtar maç ifadesini kullanmak istemiyorum ama önemli bir maç. Herkes böyle olduğunu biliyor. Almanya bütün turnuvaların finallerine katılmış bir takım. İkincilik için Avusturya, Belçika, Türkiye gibi takımlar mücadele ediyorlar. Yarın da başarılı olmak istiyoruz. Puan ya da puanlar almak istiyoruz, amacımız bu. Biz sürücü koltuğundayız. Bu pozisyonumuz devam ediyor. Ekim ayında Eylül ayında oynanacak karşılaşmalarda rakiplerimizin puan kayıplarını beklemek istemiyoruz.'' -''GÖKHAN GÖNÜL BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR''- Hiddink, sakatlığı nedeniyle Hollanda kampında takımdan ayrı çalışmalar yapan Gökhan Gönül'ün sorununu devam ettiğini, bu nedenle yarınki maç için durumunun belirsiz olduğunu bildirdi. Hollandalı çalıştırıcı Gökhan için, ''Gökhan'ın durumu henüz belirsizliğini koruyor. Problemi devam ediyor. Ama oynamayacak mı oynayacak mı bir şey söyleyemiyorum'' ifadelerini kullandı. Milli takım kampında tüm oyuncularının istek ve arzusunu gördüğünü belirten Hiddink, ''Kafalarını tamamen bu maça odakladıklarını söyleyebilirim'' dedi. İki anahtar oyuncudan yoksun çıkacakları ifade edilerek, yöneltilen ''Bu takımın özgüvenini etkiler mi?'' sorusuna Hiddink, ''26 oyuncumuz var. Aramızda gençler de var. İdmanlarda gayet iyi performans sergilediklerini gördüm. İki önemli oyuncumuzun olmamasını kabullenmek gerekiyor. Şikayet edecek bir teknik adam değilim. Hali hazırda iyi bir takımımız var'' diye yanıt verdi. -''BANA GELMİŞ BİR TEKLİF YOK''- Kendisinin geleceğiyle ilgili haberlerin maçın önüne geçtiği ifade edilerek yöneltilen ''Bu dönemi iyi idare ettiğinize inanıyor musunuz?'' sorusuna Hollandalı teknik adam şöyle yanıt verdi: ''Kesinlikle geleceğimle ilgili haberlerin maçın önüne geçtiğine inanmıyorum. İdare edecek bir durum olmadı. Spekülasyon ve dedikoduların idare edecek bir tarafı yoktu. Şu anda bana gelmiş bir teklif yok. Söylentilerle ilgili kafa yormaya gerek yok. Uğraşsaydım kendi işime odaklanamazdım. Şu anda zevkli bir şekilde istekle Türkiye Futbol Federasyonu'nda ve milli takımda çalışıyorum. Çok iyi bir havamız var.'' ''Milli takımın yanında bir takım daha çalıştırmak istiyor musunuz?'' şeklindeki soruya Hollandalı çalıştırıcı, ''Türkiye'de çok zevkli çalışıyorum. Başkanımız, genel sekreterimizle ilişkilerimiz iyi, modern idareciler. Her konuyu görüşüyoruz. Geçmişte her ne kadar çift fonksiyonlu görev yapsam da artık böyle bir şey mümkün değil. Tek işe odaklanmak gerekiyor'' şeklinde yanıt verdi. Milli takım teknik direktörü konuyla ilgili yöneltilen, ''İki takım çalıştırmayı istemiyor mu ya da bunu istiyor ama ortam oluşmadığı için mi bu şekilde ifade ediyorsunuz?'' sorusuna da, ''Bahsettiğiniz gibi bir şart, durum yok. Türkiye Futbol Federasyonu ile sözleşmemizi yaptık. Başkanımızla da her zaman görüşüyoruz. Şu anda çift takım çalıştırma durumu imkansız. Geçmişte çalıştığım işlerde işverenlerimle daha güçlü sıkı bağlantılarım vardı bundan kaynaklanmıştı. Şimdi bu imkansız'' şeklinde yanıt verdi. -''MAHMUT ÖZGENER GÜÇLÜ BİR BAŞKAN''- Futbol federasyonunun yönetim kurulunda bir değişim olması durumunda geleceğini sorgulayıp sorgulamayacağı sorusuna Hiddink, ''Değişiklikler her zaman olur. Bence çok güçlü bir başkan Mahmut Özgener. Yeniden aday olabilir diye düşünüyorum. Güçlü bir destekle bu mümkün olabilir. Hocaları da çok etkilemez bu durum. -''BELÇİKA'NIN PERFORMANSINA ŞAPKA ÇIKARTMAK LAZIM''- Belçika'dan korkmadığını ifade eden Hiddink, rakiplerinin de geçiş süreci yaşadığını belirterek, ''Genç bir takım kurdular. Olumlu yönde daha iyiler. İyi performans gösteriyorlar. Performanslarına şapka çıkartmak lazım'' dedi. Türkiye'nin grupta bulunduğu pozisyonla ilgili olarak da Hiddink, ''Biz eleme turlarının başında bazı değişiklikler yaptık takımımızda. Ne tür oyuncuların oynayabileceğini gördük. Bunu öyle bir dönemde yaptık ki daha önce yapmamız imkansızdı. Çok önceden yapabilseydik, şu andakinden daha iyi olabilirdik'' Hiddink, kulüp takımı çalıştırmak konusunda hala enerjisinin olup olmadığı sorusuna, ''Konuşmalarımda bunu anlattığımı düşünüyorum. TFF'de ve milli takımda çalışmaktan tatminsizlik duyuyormuş gibi bir hava yaratılsın istemiyorum. Milli takıma bu enerjimi yansıtıyorum. Daha fazla çalışmak istiyorum. Genç oyuncuların geldiği bir jenerasyon var onu da görmek istiyorum'' diye yanıt verdi. Hiddink, Avusturya maçının kadrosuna göre bazı mevkilerdeki oyuncuların değişebileceğini ancak sisteminde değişiklik olmayacağını bildirdi.