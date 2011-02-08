-HİDDİNK: NELER YAPABİLECEĞİMİZİ MERAK EDİYORUM TRABZON (A.A) - 08.02.2011 - Güney Kore Milli Takımı ile yarın Trabzon'da özel maçta karşılaşacak (A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink, çok iyi futbol oynayan bir ekip karşısında mücadele edeceklerini, takımının yarın neler başarabileceğini, nasıl performans göstereceğini merak ettiğini söyledi. Guus Hiddink, ay-yıldızlı futbolcular Umut Bulut ve Mehmet Ekici ile birlikte maçın oynanacağı Hüseyin Avni Aker Stadı'nda gerçekleştirecekleri antrenman öncesi basın toplantısı düzenledi. Oynayacakları rakibin kendisi için çok özel olduğunu kaydeden Hiddink, ''Biliyorsunuz 10 yıla yakın süre öncesinde Güney Kore takımı ile çok güzel günlerim geçti, önemli başarılar elde ettim. Güney Kore ile çok güzel ve özel maç oynayacağız. Çok iyi futbol oynamaya çalışan bir ekip karşısında mücadele edeceğiz. Gerçekten merak ediyorum, yarın neler başarabileceğiz, nasıl bir performans gösterecek ekibim'' diye konuştu. Hiddink, Bursaspor'dan neden mili takıma oyuncu alınmadığı yönündeki bir soruya, ''Tabi ki özel bir sebebi yok. En rekabetçi olacağını düşündüğümüz ekibi oluşturuyoruz, ismi öyle belirliyoruz. Bursaspor'dan daha önce isim çağırmıştık, forma giymişlerdi. Mesela Ömer bunlardan biriydi. Değişik seçimler yapıyoruz ve mutlaka şampiyon takımdan oyuncu bulunmak zorunda değil. Hollanda maçında o mevkide bir oyuncu denedik ve iyi performans sergiledi ve o mevkide değişiklik yapmadık'' yanıtını verdi. -OYUNCU SEÇİMİ- Hiddink, ligin kalitesi konusunda bir genelleme yapılmasının güç olduğunu belirterek, ''Bireysele inmek gerekiyor. Kötü performans sergileyen takımların iyi oyuncuları olabiliyor. Türkiye'de birçok maç izliyorum. Ligin iyi yanı olarak sahada bir mücadele var. Bütün ekipler mücadele etmek için uğraşıyorlar. Savaşçı ruh ile oynuyorlar. 10 maçın 8'i böyle oluyor. Bazen sıkıcı maçlar oluyor. Bunun sebebi, takımların oyun temposunu düşürmek istemesi. Milli takıma oyuncu seçilirken şampiyonlar ligi standarttır. Bu düzeye ulaşan oyuncular seçiliyor. Bildiğiniz gibi Avrupa'da bu sezon takımlar iyi performans sergilemedi. Hen Türkiye'den hem Avrupa'dan önemli liglerden oyuncular kadromuzda barındırıyoruz. Mevcut en üst performans sergileyen oyuncular kadromuzda oluyor'' ifadesini kullandı. -''HER KARARLARA İTİRAZ EDİYORLAR''- Hiddink, Türkiye'de hakemlere çok saygı duyduğunu belirterek, şunları söyledi: ''Oyuncularının davranışlarına göre iyi dayanıyorlar. Her kararlara itiraz ediyorlar. Bunların sebep olduğu şeyleri sayarsak çok önemli. Bu tür kontrolsüz tepkiler veren oyuncular, 5-10 dakika veya geri kalan dönemde oyundan kopuyorlar. Normal performanslarının altında bir performans sergiliyorlar. Hakem kararlarını değiştiremezsiniz. O yüzden oyuncular kendi işlerini konsantre olmalılar. Asıl işleri neyse onu yapmalılar. Bu tür davranışlar başka ülkelerde olsun hakemler sarı kart göstererek tepki gösterirler. Türk hakemler sabır gösteriyorlar. Maç içinde hak ederek sarı kart görmüşsünüzdür daha sonra oyun dışı itiraz nedeniyle oyun dışı kalabilirsiniz. Bu tür itirazlar oyun dışına kalmalarına sebep olabiliyor.'' -UMUT BULUT- Umut Bulut, Güney Kore maçının Avusturya maçı öncesi kendi eksikliklerini görmek açısından çok önemli olacağını belirterek, ''Hollanda maçında takımın son durumunun iyi olduğunu görüyorum. Umarım yarın Güney Kore maçında galip geliriz, milli takım için hava olur. Milli takım bundan sonra da başarılı olur'' dedi. -MEHMET EKİCİ- Mehmet Ekici de yarınki maçın önemli bir sınav olacağına işaret ederek, ''Yeni oyuncularımız var onlar için de önemli. İlk defa sahaya çıkacak olanlar var. Benim ikinci maçım olacak, onun için heyecanlıyım. Kolay maç olmayacak sanıyorum. Kondisyon ve teknik olarak iyi futbol sergileyecekler. Kolay olmayacak, maça kazanmak için çıkacağız'' diye konuştu. -GÜNEY KORE CEPHESİ- Güney Kore Milli Takımı'nın teknik direktörü Cho Kwang-Rae de takım kaptanı Park Chu-Young ile birlikte maçın oynanacağı Hüseyin Avni Aker Stadı'nda gerçekleştirecekleri antrenman öncesi basın toplantısı düzenledi. Cho Kwang-Rae, Türk milli takımı ile en son 2004 yılında bir hazırlık maçında karşı karşıya geldiklerini belirterek, ''Biz de 2011 yılındaki ilk maçımızı oynayacağız. Atak, sağlam oynayan, 90 dakika koşan güçlü bir takım ile karşılaşacağız. Güney Kore Milli takımı adına da iyi bir tücrebe olacağı kanaatindeyim'' dedi. İki takımın da güçlü takım olduğunu ifade eden Rae, ''Güney Kore Milli Takımı da son zamanlarda başarılı sonuçlar aldı. Genç takım olmasına karşın 90 dakika boyunca ekip ruhunu koruyan bir takımımız var. Yarınki maçın iki takım açısından da iyi ve güzel geçeceğini düşünüyorum'' diye konuştu. Kadrolarındaki genç oyuncuların daha çok orta alanda forma giyen oyuncular olduğunu dile getiren Rae, ''Bu mevkide 3-4 genç arkadaşımız var. Onlar orta alanda oynuyorlar. Türk mili takımı fazla pres yapan ve koşan bir takım olduğu için orta sahaya çok yük düşüyor. Ama ben inanıyorum yarın oynayan arkadaşlar ellerinden geleni yapacaklar. Çünkü kendi liglerinde, takımlarında iyi oynuyorlar. O yüzden adaptasyon sorunu yaşayacaklarını sanmıyorum'' ifadesini kullandı. Yarınki maçta daha çok orta sahada rakibini kabullenme anlayışıyla oynayacaklarını anlatan Rae, ''Türk milli takımı çok koşan mücadele eden bir takım. Son maçlarda puan kaybetseler de sonuçta Türk Milli Takımı. Orta sahaya çok fazla ağırlık vermeyi düşünüyoruz. Daha çok orta sahada rakibi kabullenme yarın yapacağımız oyunun taktiği diyebilirim'' diye konuştu. -GÜNEŞ'TEN ZİYARET- Toplantının ardından Güney Kore Milli Takımı Antrenörü Cho Kwang-Rae, kendilerini ziyarete gelen Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ile statta bir süre görüştü. Güneş, Rae'ye çiçek vererek, ''Benim dönemimde rakip takımın antrenörüydü. Kaptan Park da benim dönemimde Seoul'ün en iyi oyuncularından biriydi. Bu bir dostluk maçıdır. Umarım güzel bir maç izleriz'' diye konuştu. Rae ise Trabzonspor’un maçlarını takip ettiklerini belirterek, ''Şenol Güneş, burada da başarılı. Seoul takımını hazırladı, o gittikten sonra Seoul şampiyon oldu. Kendisine ilgisinden dolayı teşekkür ediyoruz'' dedi. Şenol Güneş konuşmaların ardından Güney Kore Milli takımın soyunma odasına giderek tüm futbolculara başarı dileklerinde bulundu. Güneş, daha sonra antrenmanı izledi. -MUHTEMEL 11- Hüseyin Avni Aker Stadı'nda son çalışmasını gerçekleştiren Güney Kore Milli Takımı'nın yarınki karşılaşmaya şu 11 ile çıkması bekleniyor: Ji Dong Won, Koo Ja Cheol, Park Chu Young, Nam Tae Hee, Ki Sung Yueng, Lee Yong Rae, Hong Chul, Lee Jung-Soo, Hwang Jae Won, Cha Du Ri, Choi Hyo-Jin