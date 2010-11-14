T24 LogoT24 Logo
Spor

HIDDINK, MISIR ÇARŞISI'NDA İSTANBUL (A.A)

14 Kasım 2010 15:46

-HIDDINK, MISIR ÇARŞISI'NDA İSTANBUL (A.A) - 14.11.2010 - (A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink, Hollanda'dan gelen televizyon ekibiyle birlikte Mısır Çarşısı'nı gezdi.  Hollanda'da bir televizyon programı için yapılan çekim dolayısıyla çarşıyı gezen Hiddink'e çarşı esnafı ve turistler, büyük ilgi gösterdi.  Çarşı esnafı Hollandalı teknik adama ikramlarda bulunup, ünlü çalıştırıcıyla fotoğraf çektirirken, çarşıyı gezerken karşılarından Hiddink'i gören bazı turistler ise şaşkınlık yaşadılar.  Hollandalı çalıştırıcı, bir yandan televizyon çekimini yaparken, diğer yandan da kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı.   Bu arada, (A) Milli Futbol Takımı Sorumlu Yardımcısı Oğuz Çetin de Hiddink ile birlikte çarşıyı gezdi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24