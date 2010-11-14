-HIDDINK, MISIR ÇARŞISI'NDA İSTANBUL (A.A) - 14.11.2010 - (A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink, Hollanda'dan gelen televizyon ekibiyle birlikte Mısır Çarşısı'nı gezdi. Hollanda'da bir televizyon programı için yapılan çekim dolayısıyla çarşıyı gezen Hiddink'e çarşı esnafı ve turistler, büyük ilgi gösterdi. Çarşı esnafı Hollandalı teknik adama ikramlarda bulunup, ünlü çalıştırıcıyla fotoğraf çektirirken, çarşıyı gezerken karşılarından Hiddink'i gören bazı turistler ise şaşkınlık yaşadılar. Hollandalı çalıştırıcı, bir yandan televizyon çekimini yaparken, diğer yandan da kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı. Bu arada, (A) Milli Futbol Takımı Sorumlu Yardımcısı Oğuz Çetin de Hiddink ile birlikte çarşıyı gezdi.