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Spor

HIDDINK MİLLİ TAKIMI BIRAKMIYOR ANKARA (A.A)

15 Haziran 2011 19:41

-HIDDINK MİLLİ TAKIMI BIRAKMIYOR ANKARA (A.A) - 15.06.2011 - Türk Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Guus Hiddink'in menajeri Cees van Nieuwenhuizen, Hollandalı hocanın, Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı kontrata sadık kalacağını belirtti. Van Nieuwenhuizen, Press Association Sport'ta yayımlanan açıklamasında, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener'in bu göreve bir dönem daha aday olmama kararının Hiddink'in durumunu etkilemeyeceğini belirtti ve ''Kontrat bir kişiyle değil, Türkiye Futbol Federasyonuyla yapıldı'' dedi. Futbol Federasyonu ile Chelsea kulübünün anlaşması halinde Hiddink'in buna nasıl yaklaşacağı konusunda yorum yapmayan van Nieuwenhuizen, Hollandalı teknik direktörün, Özgener'in bu kararına nasıl yaklaştığının sorulması üzerine ise ''Guus, hayatın gerçekleriyle yaşamasını bilen bir kişi'' demekle yetindi. Van Nieuwenhuizen, Chelsea'nin olası transfer konusunda Hiddink ile resmi bir temasta bulunmadığını da kaydetti.

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