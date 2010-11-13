Hiddink Milli Takım'da operasyon yaptı

T24 - A Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink 17 Kasım'da Hollanda ile yapılacak maçın aday kadrosunu açıkladı. Milli Takım’daki sorunu kökünden çözeceğini belirten kurt hoca 16 ismi kesip, 9 futbolcuyu ilk kez kadroya davet etti.

“Azerbaycan’a kim yenilirse susup oturacak. Sorunu kökünden çözeceğim” diyen A Milli Takım Teknik Direktörü Hiddink, dediğini yaptı ve Hollanda maçı için bambaşka bir kadro belirledi. 9 isim ilk kez kadroya davet edilirken, sakatlar dahil Almanya-Azerbaycan maçı kadrosunda yer alan 16 oyuncu ise listede yer almadı. Listede şu isimler bulunuyor:

Volkan, Onur, Ufuk - G.Gönül , Sabri, Servet , Serdar Kesimal, İbrahim Öztürk, Ersan Gülüm, İsmail Köybaşı, Gökhan Süzen - Hamit Altıntop, Yekta Kurtuluş, Selçuk İnan, Yiğit İncedemir, Orhan Gülle, Nuri Şahin, Mehmet Ekici İbrahim Akın, Engin Baytar, Batuhan Karadeniz, Burak Yılmaz, Umut Bulut, Colin Kazım



Van Persie, Milliler’e karşı forma giyecek

A Milliler’in rakibi Hollanda’nın aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör van Marwijk sakatlıkları geçen van Bommel ve van Persie’yi de kadroya çağırırken, listede şu isimler yer alıyor: Stekelenburg, Vorm - Boulahrouz, Emanuelson, Maduro, Heitinga, Mathijsen, Pieters, van der Wiel, Wisgerhof, Afellay, van Bommel, Janssen, Schaars, Sneijder, van der Vaart, de Zeeuw, Huntelaar, Kuyt, Lens, van Persie.



‘Löw, Türkler’e karşı’

Bild, TFF’nin Ekici’den sonra Toprak’ı da istediğini yazarken, Löw “Türkiye baskılı bir şekilde oyuncuların peşinde” dedi.

Nürnberg’li Mehmet Ekici’nin ardından diğer gurbetçi oyuncuların da Türk Milli Takımı’nı seçme ihtimali Almanlar’ı endişelendiriyor. Ülkede hemen hemen her gün konuyla ilgili bir haber çıkarken dün de Bild, Alman Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw’ün Türkiye Futbol Federasyonu’nun Almanya’da yaşayan Türk kökenli futbolcuları “ayartma” çabalarına karşı mücadele verdiğini yazdı.

Gazete haberi internet sayfasında “Löw, Türkiye’nin ayartmasına karşı mücadele ediyor” başlığıyla verirken, Alman hocanın Ömer ile ilgili olarak “Bu oyuncuyla görüşeceğim ve kendisine DFB’nin perspektiflerini göstereceğim. TFF’nin Almanya’da yaşayan genç oyuncuların bazen baskılı bir şekilde peşinde olduğunu biliyoruz. Biz büyük bir baskı uygulamayacağız. Ancak oyuncularla açık ve dürüst bir şekilde konuşacağız, kendilerine vaatlerde bulunmadan” dediğini de yazdı.



