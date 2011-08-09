-HIDDINK: MİLLİ TAKIMA ÇOK İŞ DÜŞÜYOR İSTANBUL (A.A) - 09.08.2011 - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink, son dönemde yaşananların kulüp futbolunun imajını aşağı çektiğini, bunu olumlu yönde değiştirme konusunda milli takıma büyük iş düştüğünü söyledi. Hiddink, milli takımın yarın Estonya ile yapacağı özel maç öncesi düzenlediği basın toplantısında, medya mensuplarının sorularını yanıtladı. Swissotel The Bosphourus'da düzenlediği basın toplantısında, Türk futbolunda son dönemdeki şike iddialarıyla ilgili bir soru üzerine Hollandalı çalıştırıcı, ''Son dönemde yaşananlar kulüp futbolunun imajını aşağı çekti. Bu süreçte Türk Milli Takımı'na çok iş düşüyor. Kötü imajını silme ve olumlu yönde değiştirme konusunda takıma görev düşüyor'' dedi. Hiddink, Hollanda gazetesine yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine şunları söyledi: ''Brezilya'da Dünya Kupası kura çekiminde bulunduğum sırada bana yöneltilen ilk soru, Türkiye'de neler olduğu yönündeydi. Tabi kariyerim boyunca birkaç kura çekiminde bulundum. Dünya futbolunda tanıdığınız önemli isimleri kura çekiminde görürsünüz. Futbol konusunda sohbet edersiniz. Bana hemen Türkiye'deki kulüp futbolunda neler olduğu soruldu. Kendileriyle paylaşmam istendi. Yapılan yorumlar neticesinde bu tür olayların lokal ve dünyanın her yerinde olmadığı anlaşılıyordu. Nadir görülen olaydı. Bu tarz yorumların yapılması olayı bu şekilde algılamama neden oldu. Yaşananlar kulüp futbolunun imajını aşağı çekti.'' -BÜYÜK TAKIMLARIN KÜME DÜŞME İHTİMALİ- Tecrübeli teknik adam, büyük takımların küme düşme ihtimallerinin bulunması ve bu yönde alacağı önlemlerin ne olacağı konusundaki soruyu ise şu şekilde yanıtladı: ''Şike soruşturması konusunda herkes konuşuyor. Çok fazla yorumlar yapılıyor. Şu ana kadar federasyonun herhangi bir şekilde bu süreçte kusurlu olduğu veya hatalı olduğu kanıtlanmadı. Önlemler de aldılar zaten. Gelişmelerin önünde yorum yapmak istemiyorum. Bir karar çıksın, ondan sonra sonuçlarla ilgili olarak adımlar atmayı tercih ederim.'' Milli takımın da şikeye karıştığı yönündeki iddialar konusunda ise Hiddink, ''Orada sorulan soru 'Sizin görev yaptığınız dönemde milli takımın şikeye karıştığı ortaya çıkarsa ne yaparsınız' şeklindeydi. Tabii ki ben de Futbol Federasyonunun böyle bir şeyin içinde olmadığını söyledim. Tabii ki 2006 yılından önceki dönem için iddia ortaya atılmıştı. Ben de konuyu okumuştum. Ama o konuyla alakası yok'' derken, ''Zaten Azerbaycan maçı vardı. Yapamamışlar demek ki'' diye espri yaptı. -ESTONYA MAÇI- Yarınki Estonya maçına da değinen Guus Hiddink, karşılaşmanın hazırlık özelliği taşıdığını ama mücadeleyi ciddiye alacaklarını dile getirdi. Uluslararası arenada bu tür maçların ciddi görüldüğünü vurgulayan Hiddink, şöyle konuştu: ''Biz de bu doğrultuda düşüneceğiz. Bu tür özel maçlarda prestij ve skor önem taşıyor. Kazakistan ve Avusturya ile oynanacak maçta yer alacak az bir grupla birlikteyiz. Türkiye'de yaşanan olaylar nedeniyle kadroda bulunan oyuncular çok çekişmeli, rekabete açık maçlar oynayamadan geldiler. Özellikle temmuz ayı döneminde oyuncuların iyi hazırlık dönemi geçirmelerini, maç kondisyonuna ulaşarak Estonya maçına gelmelerini isterdim. Bu nedenle Estonya maçını ciddiye alıyoruz. Bu maçta görev alacak oyuncularımızın 90 dakikalık performanslarını görme fırsatı bulacağız.'' Milli takımın performansı konusundaki eleştirileri yanıtlayan Hollandalı çalıştırıcı, ''Milli takım performansına nasıl baktığınız önemli. Tatmin olmamak lazım. Sürekle iyiye doğru gitmek ve ileriye bakmak lazım. Almanya maçını kaybettik ve kötü oynadık. Sonra değişikliklere gittik. Takımı gençleştirdik. Bu genç takımla birlikte başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz. Tabii ki 90 dakika boyunca iyi oynadığımızı söylemeyeceğim. Belçika karşısında genç oyuncularla başarılı olmamız önemliydi'' diye konuştu. Dünya Kupası elemelerinde rakipleri Estonya ile bir hazırlık maçında karşılaşmalarının sakıncası olmadığını kaydeden Hiddink, ''Birkaç yıl sonra rakibimiz olacak bir ülke. Kuzey takımlarıyla oynamak farklı. Onlar daima diri oluyorlar. Kendilerine takımlarına adıyorlar. Savaşçı bir ruha sahip oluyorlar'' dedi. -''PERFORMANSIMIZI 90 DAKİKAYA YAYMALIYIZ''- Hiddink, performanslarını 90 dakikaya yaymaları gerektiğini ifade etti. Maçların belli bölümlerinde parladıklarını anlatan tecrübeli çalıştırıcı, ''Ama son 20-25 dakikalarda düşüş yaşıyoruz. Resmi maçlarda bu beni endişelendiriyor. Farklı varyasyonlar deneyebiliriz. İyi orta saha hakimiyeti ve 2-3 forvetle oynayacağız. Türk futbolcusu topla oynamayı seviyor. Rakibin hata yapmasını beklemek yerine, rakibi hataya zorlayacak şekilde oyun sergiliyor'' ifadelerini kullandı. -GALATASARAY'DAN ÇOK OYUNCU BULUNMASI KONUSU- A Milli Takım teknik direktörü, ligi sekizinci bitiren Galatasaray'dan kadroda daha fazla oyuncu bulunması konusundaki soruyu da yanıtladı. Galatasaray'ın performansını dışardan biri olarak yorumlamasının zor olduğunu vurgulayan Hiddink, ''Kulübün sezon boyunca 2-3 teknik adam değişikliği var. Bu çoğu zaman olumsuz yansır. Kulüplerin oturmuş felsefelerinin olması gerekir. Galatasaraylı oyuncular ligde performanslarının altında kalmış olabilirler. Ama genel anlamda onlardan memnun olduğumu söyleyebilirim. Milli takım için ellerinden geleni yapmaya çalıştılar'' diye konuştu.