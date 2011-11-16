-Hiddink macerası kısa ve mutsuz bitti İSTANBUL (A.A) - 16.11.2011 - Guus Hiddink'in Türkiye macerası kısa ve mutsuz sonla bitti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri play-off turunda Hırvatistan'a elenerek, final biletinin kaçırılmasının ardından Hollandalı teknik adam ile yollarını resmen ayırdığını duyurdu. A Milli Futbol Takımı, Hiddink yönetiminde 16 maça çıkarken, bunlardan 7'sini kazandı, 5'ini yitirdi, 4'ünde de berabere kaldı. 12'i resmi, 4'ü özel bu 16 maçta Türkiye toplam 18 gol atarken, kalesinde ise 15 gol gördü. -Resmi maçlardaki istatistikler kötü- Türk Milli Takımı, Hiddink dönemindeki 12 resmi maçın sadece 5'ini kazanabildi. 2012 Avrupa Şampiyonası eleme grubu ve play-off turunda Hiddink ile 12 resmi maça çıkan ay-yıldızlı ekip, 5 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi alırken, 13 gol atıp, 14 gol yedi. Grup lideri Almanya'ya her iki maçta da 3'er golle boyun eğen Hiddink yönetimindeki milliler, ikincilikteki rakipleri Belçika ve Avusturya ile deplasmanda berabere kaldı. Milliler, grubun zayıf halkalarından Azerbaycan'a deplasmanda 1-0 yenildi, Kazakistan'ı ise İstanbul'da 90+6. dakikada gelen golle yenebildi. Türk Milli Takımı, play-off turunda ise İstanbul'da 3-0 yenildiği Hırvatistan ile Zagreb'de 0-0 berabere kalarak, final biletini rakibine kaptırdı. -Son 5 organizasyonun en kötüsü- 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off biletini alan A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası elemelerinde son 5 organizasyonun en kötü performansını sergiledi. Grupta yaptığı 10 maçta 5 galibiyet alabilen ay-yıldızlı ekip, 3 maçta rakiplerine yenilirken, 2 maçta da eşitliği bozamadı. Rakip filelere toplam 13 gol gönderen milliler, kalesinde ise 11 gol gördü. Türkiye, elemelerde son 5 organizasyon baz alındığında maç başına ortalama olarak en az puanı (maç başına 1.7 puan) toplarken, en çok yenilgiyi aldı, en az golü attı, en çok golü yedi. Türk Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerinde bundan önce en kötü performansını 1992'de İsveç'te düzenlenen finaller öncesi yaşamıştı. Türkiye; İngiltere, Serbest İrlanda ve Polonya'nın yer aldığı gruptaki 6 maçını da yitirmişti.