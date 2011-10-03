-Hiddink: Kontrol bizde İSTANBUL (A.A) - 03.10.2011 - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubunda kontrolün kendilerinde olduğunu söyledi. Guus Hiddink, Almanya ve Azerbaycan ile oynanacak maçlar öncesi milli futbolcu Gökhan Gönül ile birlikte Swiss Otel'de basın toplantısı düzenledi. Geçen yıl elemelere başlarken, grupta başka takımların negatif sonuçlarını beklemek istemediklerini dile getirdiklerini hatırlatan Hiddink, ''Kontrolün elimizde olmasını istiyoruz demiştik. Sonuna yaklaştığımız eleme sürecinde bunu devam ettirdiğimizi görüyoruz. Kontrol bizde ve yolumuza devam ediyoruz'' dedi. Hiddink, elemelere başlamadan önce gruptaki ilk sıra için Almanya ile çekişeceklerini bildiklerini kaydederek, ''Avusturya ve Belçika ile de çekişeceğimizi biliyorduk. Bu yüzden kontrolü elimizde tuttuğumuz için de çok mutluyuz. Eminim oyuncular ve herkes için heyecan başlamıştır. Önümüzdeki iki maçtan sonra da nereye geleceğiz bunu öğreneceğiz'' diye konuştu. Milli futbolcuların sakatlık yaşamadan maça hazır gelmelerinin önemli olduğunu aktaran Hollondalı çalıştırıcı, Trabzonspor kalecisi Tolga Zengin'in sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığını ve yerine Hakan Arıkan'ın davet edildiğini ifade etti. Milli futbolcu Gökhan Gönül ise grup ikinciliği için çekiştikleri Belçika'nın 2 maçını da kazanmak zorunda olduğunu belirterek, ''Bizim de iki maçtan en kötü ihtimal 4 puan almamız gerektiğini biliyoruz. Almanya'nın gücünü biliyoruz. Namağlup geldiler. Almanya tam kadro burada. İki takım arasındaki maçlar prestijli maçlardır, bizim için kadar onlar için de önemli. Zor olacağını biliyoruz ama imkansız da değil'' şeklinde konuştu.