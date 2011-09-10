Hiddink: Kazakistan'a yenilirsek herhalde beni kovarsınız

T24 - A Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink 2-1 kazandığımız Kazakistan maçı öncesinde şok bir itirafta bulunarak, "Kazakistan'a yenilirsek herhalde beni kovarsınız" dedi.



Euro 2012’ye katılmak için her maçını final gibi gören A Milli Takım’da Hiddink’in sözleri yöneticileri şaşırttı.



Vatan'ın haberine göre; Türkiye, teknik direktörlüğe dünyanın en önemli markalarından biri olan Guus Hiddink’i getirirken yeni bir sistem için hamle yapmıştı... Ancak geride kalan 12 maçta Ay-yıldızlılar istenilen düzeye çıkamazken Avrupa Futbol Şampiyonası’na da gidememe tehlikesiyle karşı karşıya.



Teknik patron Hiddink ise her maç sonrasında ‘pembe tablo’ çizerken Kazakistan maçı öncesinde ise federasyon yetkililerine durumunun umutsuzluğunu gösteren öyle bir söz söyledi ki duyanlar inanamadı. Kazakistan ile oynanan ve 90+5’te Arda’nın golüyle Türkiye’nin umutlaranın yeniden tazelendiği karşılaşmadan saatler önce Hollandalı teknik adam, kısa bir görüşme yaptığı TFF yöneticilerine “Herhalde Kazakistan’a da yenilirsek beni kovarsınız” cümlesini kurunca uzun bir sessizliğe neden oldu.

Keyfi yerinde



Kazakistan maçıyla tüm Türkiye’yi yeniden futbola motive etmek isteyen ve Avusturya maçına moralli bir takım bekleyen yöneticiler bu söz karşısında şaşkına dönerken böyle bir durumun olmayacağını ve Kazakistan galibiyetine emin olduklarını belirtip olayı kapattılar.



Hiddink'in bu alınan skorlara rağmen Avusturya maçı sonrasındaki olumlu açıklamaları herkesi kara kara düşündürürken 65 yaşındaki hocanın ise kendi isteği ile ayrılmaya hiç niyeti yok. 2012 Avrupa Şampiyonası’na kadar sözleşmesi bulunan Hollandalı, Türkiye’nin kendisine sunduğu şartlardan çok memnun.



İlk yıl 8 milyon Euro, 2. yıl ise 4 milyon Euro’ya imza atan Hiddink, sözleşmesini uzatmak için de nabız yokluyor.

Sağ kolu Anzhi’de



Guus Hiddink hakkındaki transfer dedikoduları bir türlü son bulmuyor. Tecrübeli hoca için bu kez de transfer rekortmeni Rus ekibi Anzhi’nin devreye girdiği iddia edilirken 2002’den bu yana Hollandalı ile birlikte G.Kore, Avustralya ve Rusya’da çalışan fizyo-kondisyoner Arno Philips’in Anzhi’yle anlaşması kafaları karıştırdı.

Hiddink’le adım adım play-off’a



Türkiye ile 12 milyon Euro’ya anlaşan Hollandalı artık tartışılıyor... Türkiye’nin Guus Hiddink ile başladığı ‘yeni dönemde’ aldığı sonuçlar hiç de iç açıcı değil.



Ay-Yıldızlılar ile 2+2 yıllık sözleşmesi bulunan Hollandalı teknik adamın yönetiminde Türkiye, 12 maçta sadece 6 galibiyet alabildi. Eleme grubunda 8 maçta 4 kez kazanan ve 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alıp adım adım play-off’a giden Türkiye’de Hiddink’in ilk yıl için 8 milyon, 2. yıl için de aldığı 4 milyon Euro tartışılıyor.

Hiddink 12 maçın 6'sını kazandı

Maç Sonuç

Türkiye-Romanya 2-0

Kazakistan-Türkiye 0-3

Türkiye-Belçika 3-2

Almanya-Türkiye 3-0

Azerbaycan-Türkiye 1-0

Hollanda-Türkiye 1-0

Türkiye-G.Kore 0-0

Türkiye-Avusturya 2-0

Belçika-Türkiye 1-1

Türkiye-Estonya 3-0

Türkiye-Kazakistan 2-1

Avusturya-Türkiye 0-0



