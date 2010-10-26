-HİDDİNK KADROYU GENÇLEŞTİRECEK İSTANBUL (A.A) - 26.10.2010 - (A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink, izlediği maçlarda dikkatini çeken genç oyuncular olduğunu kaydetti. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Riva Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve 16 yaş kategorisinde bölge karmalarının mücadele ettiği Cumhuriyet Kupası maçlarını izleyen Guus Hiddink, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geride kalan haftada bir çok maçı Türkiye'de yerinde ve yurt dışından takip ettiğini aktaran Hollandalı çalıştırıcı, ''Özellikle Avrupa Şampiyonası elemeleri için geniş bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Bu da kolay olmuyor. Bir çok genç oyuncuyu gözlemleme fırsatım oldu. Ama şu an onların isimlerini vermek istemiyorum. Bu genç oyuncuları da kadromuz için değerlendirmeye alacağız'' diye konuştu. Türkiye'de maçları takip etmediği için kendisine eleştirilerin olduğu ve federasyonun bu konuda herhangi bir önerisinin kendisine iletilip iletilmediğinin sorulması üzerine ise Hiddink, ''Hayır kesinlikle böyle bir şey yok. Ben zaten bir çok maçı takip ettim ve bu yaptığım takipleri kimseye duyurmak zorunda değilim. Federasyonumuzun çok başarılı bir organizasyonu var. İlişkilerimiz dengeli bir şekilde yürüyor. Şu an bizim amacımız, Türkiye içinde ve dışında genç yetenekleri tespit edip, Türk futboluna kazandırmak'' ifadelerini kullandı.