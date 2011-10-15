Hiddink: İşimiz hiç kolay olmayacak

T24 - (A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off'larında eşleştikleri Hırvatistan karşısında işlerinin kolay olmayacağını ifade etti.





Hollandalı teknik adam, Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, play-off kuralarında Portekiz ve Hırvatistan'ın birinci torbanın en güçlü takımları olduğunu belirterek, ''Hırvatistan, uzun yıllardır oynadığı futbolla Avrupa'da saygınlık edindi. Ülkenin bağımsızlığını kazanmasından sonra elemelerine katıldıkları 8 turnuvanın 6'sında finale kalmayı başardılar'' dedi.





(A) Milli Takım'ın, 2008 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Hırvatistan ile yaptığı ve penaltılar sonucunda kazandığı karşılaşmanın hala hafızasında olduğunu dile getiren Hiddink, ''O maç büyük bir mücadele sahne olmuştu.





Kasım ayında oynanacak play-off maçlarının da benzer çekişmeye sahne olacağını düşünüyorum. Üstelik bunun da ötesinde Hırvatistan'ın bu maçları bir rövanş olarak göreceğine inanıyorum'' diye konuştu.





Guus Hiddink, rakipleri Hırvatistan'ın 5 yılı aşkın bir süredir Slaven Bilic tarafından çalıştırıldığını hatırlatarak, ''Oyun anlayışı ve kadrosu oturmuş bir ekibe karşı oynayacağız ve işimiz hiç kolay olmayacak'' ifadelerini kullandı.





Türkiye'nin elemeler boyunca yarışmacı özelliğini koruyarak, bir yenilenme sürecinden geçtiğini anlatan Hiddink, şunları kaydetti:





''Play-off'lara kolay ulaşmadık. Oyuncularımız geldiğimiz noktanın kıymetini bilecek ve finaller öncesindeki son engelde kendilerinden beklenen oyunu ortaya koyacaktır. Bir aylık süre zarfında fiziksel durumlarının daha fazla maç oynayarak adım adım yükseleceğini tahmin ettiğimiz oyuncularımız arasından en hazır olanlarını aday kadroya çağıracağız. Milli takımı alabileceğimiz en erken tarihte Hırvatistan maçları için kampa alacağız. O tarihe kadar umuyorum ki oyuncularımız en üst uluslararası seviyede performans gösterecek duruma gelecektir.''





