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Spor

HİDDİNK İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI ASTANA (A.A)

03 Eylül 2010 22:52

-HİDDİNK İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI ASTANA (A.A) - 03.09.2010 - Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemeleri (A) Grubu'ndaki ilk maçında Kazakistan ile karşılaşan Türkiye'de sakat olan Gökhan Gönül dışında eksik futbolcu bulunmuyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink, Kazakistan karşılaşması ile ilk resmi maçına çıkıyor. A Milli Takımın 43. teknik direktörü olan Hiddink, aynı zamanda milli takımın başında sahaya çıkan ilk Hollandalı ve 18. yabancı antrenör olarak tarihteki yerini aldı. Türkiye, tarihinde 3. kez karşılaştığı Kazakistan karşısında geride kalan 2 maçı da kazandı. Karşılaşmanın oynandığı 30 bin kişilik Astana Arena Stadı'nda maçı 20 bin kişi izledi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev de protokoldeki yerini aldı. Bu arada kendi takımında sakatlığı nedeniyle forma giyme şansı bulamayan Sabri, Kazakistan karşısına ilk 11'de çıktı. A Milliler, kaleci Sinan Bolat'ın 22. yaş gününü kutladılar. Maçın yapılacağı güne denk gelmesi nedeniyle Belçika'nın Standart Liege takımında forma giyen ve 22 yaşına basan Sinan için, A Milli Takımın kaldığı otelin yemekhanesinde öğleyin kutlama yapıldı. Yaşgünü kutlamasına futbolcular, Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener ve yönetim kurulu üyeleri, A Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink ile yardımcıları katıldı.

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