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Spor

Hiddink ile yollar resmen ayrıldı İSTANBUL (A.A)

16 Kasım 2011 15:26

-Hiddink ile yollar resmen ayrıldı İSTANBUL (A.A) - 16.11.2011 -  Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink ile yaptığı görüşmenin ardından, Hollandalı teknik adamın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. TFF'den yapılan ''Guus Hiddink'e teşekkür ederiz'' başlıklı açıklamada, ''Sayın Guus Hiddink'e görevde bulunduğu süre içindeki hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz. A Milli Takımımızın yeni teknik direktörü ve idari kadrosu ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılmaya devam edecektir'' denildi.

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