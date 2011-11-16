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Spor

Hiddink ile yollar ayrıldı

2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri play-off turunda Hırvatistan engeline takılan A Milli Takım'da teknik...

16 Kasım 2011 02:00

T24 - 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri play-off turunda Hırvatistan engeline takılan A Milli Takım'da teknik direktör Guus Hiddink ile yollar ayrıldı.

Suat Kılıç: Hiddink artık Milli Takım'da olmayacak

Hiddink ile yollar ayrıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Guus Hiddink'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle: "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ile A Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink arasında yapılan görüşmeler sonucunda, Hiddink'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Sayın Guus Hiddink'e görevde bulunduğu süre içindeki hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz. A Milli Takımımızın yeni teknik direktörü ve idari kadrosu ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılmaya devam edecektir."


İlk aday Avcı

Guus Hiddink'in sözleşmesinin feshedilmesinden sonra takımın başına getirilmesi düşünülen ilk isim, Abdullah Avcı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü ile bir toplantı yapacak olan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, tecrübeli teknik adamdan olumsuz bir yanıt alması halinde alternatif isimler olarak düşündüğü Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ve TFF Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas ile masaya oturacak.


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