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Spor

Hiddink Hırvatistan'da kaldı ZAGREB (A.A)

16 Kasım 2011 03:58

-Hiddink Hırvatistan'da kaldı ZAGREB (A.A) - 16.11.2011 - (A)  Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink, milli takım kafilesinden ayrılarak ülkesi Hollanda'ya gitmek için Hırvatistan'da kaldı. Milli takımın Hırvatistan ile yaptığı maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, takımdaki görevinden ayrılacağına yönelik mesajlar veren Hiddink'in Türkiye'ye dönecek olan Türk Milli Takım kafilesinde yer almadığı öğrenildi. Takımın Maksimir Stadı'ndan ayrılışı sırasında Hiddink'in bazı yöneticilerle vedalaştığı gözlendi. -Lutfi Arıboğan- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Lutfi Arıboğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Hiddink kafileden ayrıldı. Genelde milli maçlar sonrası ülkesine gider. Kendisinin basın toplantısında ayrılacağına yönelik ifadeleri olmuş. Ancak biz bunu henüz konuşmadık. Daha sonra bir araya gelerek değerlendireceğiz'' dedi.

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