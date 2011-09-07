-Hiddink: Hayal ettiğimiz iki şeyden birini yaptık VİYANA (A.A) - 07.09.2011 - (A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink, Avusturya maçında alınan beraberliğin kendisini memnun eden bir sonuç olduğunu söyledi. Hiddink, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, Avusturya'ya gelmeden yapmak istedikleri ilk şeyin galip gelmek olduğunu belirterek, ''Kazanamıyorsanız beraberliği garantilemeniz gerekiyor. Berabere kalarak buraya gelirken hayal ettiğimiz iki şeyden birini yaptık'' dedi. ''Belli bir amacı yakaladığınız zaman arkasının geleceğini de hissediyorsunuz'' diyen Hiddink, ''Son dakika penaltısı daha büyük bir hayali yarıda bıraktı. Avrupa'da bir deyim vardır. 'Zoru varken neden kolayı yapayım' diye. Bu Türklerin mantığında yaşıyor'' diye konuştu. Hiddink, bir gazetecinin, Burak'ın sağ kanatta oynatılmasıyla ilgili sorusuna ise ''İleri uçta oynayan Umut, Arda ve Burak gibi oyuncularınız varsa, sürekli pozisyon değiştirebilirsiniz. Sahamızda oynadığımız son maçta da, bu maçta da Burak'ın harcadığı efor ve ortaya koyduğu savaş çok özeldi'' yanıtını verdi. -''Bazen kazanmak mümkün olmuyor''- Almanya yenilgisi sonrasında daha fazla motive olan bir takıma karşı oynadıklarını vurgulayan Hiddink, şöyle devam etti: ''Fiziksel açıdan bakarsanız Avusturya bize karşı daha iyi durumdaydı. İkinci yarıda oyuncularımın sergiledikleri taktiksel anlayıştan memnunum. 0-0'lık sonuca rağmen iyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Ben ve takımım normal olarak kazanmak isteriz ama bazen kazanmak mümkün olmuyor. Bu durumda da beraberliği elinizde tutmanız gerekir. Bizim ilk düşüncemiz elemeleri geçmek. Kasım ayında iki maç kazanarak Ukrayna ve Polonya'nın ev sahipliğini yapacağı şampiyonaya katılmak istiyoruz.'' Hiddink, kaçırılan penaltı atışıyla ilgili bir soruyu da, ''İki maçtır penaltı kaçıyor. Antrenmanlarda da penaltı çalıştık. Teknik ekip olarak penaltı atanları belirliyoruz. Listemizin başındaki ilk isim Burak, ikincisi ise Arda. 4 gün içinde 2 penaltı kaçması zarar ama penaltıyı sonradan konuşması kolaydır'' diye yanıtladı. -Avusturya cephesi- Avusturya Milli Takımı Teknik Direktörü Dietmar Constantini ise maçın başından sonuna kadar her iki takımın da denk bir mücadele ortaya koyduğunu söyledi. Maçın son 15 dakikasında Türkiye'nin daha etkili oyduğunu vurgulayan Constantini, ''Biz de savunmada sağlam durup beraberliği elde ettik. Son dakikalarda rakibimiz bizden iyiydi. Ama biz de birkaç kez rakip kaleyi zorladık. Ben fazla risk almayan bir teknik direktörüm. Risk alsaydım bugün de kaybedebilirdik. Doğruyu yaptığıma inanıyorum'' diye konuştu.