Hiddink gidiyor, Abdullah Avcı geliyor

Hırvatistan karşısında artık turu bulmanın imkansız olduğunu düşünen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi, maçın ardından statta kısa bir toplantı yaptı. Federasyonun öncelikli olarak Hiddink'ten görevden ayrılmasını bekleyeceği, bunun gerçekleşmemesi durumunda görevden alacağı ve tazminat ödenmeyeceği ifade edildi. Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, toplantı sonrasında kararlarını gelecek hafta açıklayacaklarını belirtti. Hiddink'in yerine Abdullah Avcı'nın ismi ön plana çıktı.



Yıllık 4 milyon euro alan ama karşılığında Türkiye'ye hiçbir başarı getiremeyen Hiddink'le yollar ayrılıyor.



Hırvatistan karşısındaki ağır hezimetin ardından TFF Yönetimi, Hiddink'in biletini kesti. Ancak Hollandalı teknik adama işine son verildiği Hırvatistan'la salı günü oynanacak rövanş karşılaşmasından sonra bildirilecek.



Türkİye'yle 2+2 yıllık sözleşme imzalayan ve 2 yılını önümüzdeki Ağustos'ta dolduracak olan Hollandalı teknik adam, bu sürede kazandığı 8 milyon euroya karşılık ülkemize hiç bir başarı kazandıramadı. Hiddink her maçtan önce kendi takımını küçümserken, sürekli rakipleri överek başarısızlığına kılıf aradı.



Tazminat ödenmeyecek







A Milli Takımı'nda Guus Hiddink dönemi 15 Kasım'daki Hırvatistan maçının ardından son bulacak. Sözleşmesi 1 Ağustos 2012'de bitecek olan Hollandalı çalıştırıcıya tazminat ödenmeyecek.



2012 Avrupa Şampiyonası'na gitme umutlarını mucizelere bırakan A Milli Takımı'nda faturayı Guus Hiddink ödeyecek. Dünyaca ünlü teknik adam, 15 Kasım'daki rövanş maçının ardından Türkiye defterini kapatacak. Resmen 1 Ağustos 2010'da göreve başlayan Hiddink, 2 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

Avrupa şampiyonu yaptı



Federasyon'un, Hiddink'in yerine getireceği hoca adayı da belli. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni 5 yıldır istikrarlı bir şekilde çalıştıran Avcı, takımını geçen sezon Türkiye Kupası'nda finale kadar taşımıştı.



Türkiye'nin istikbal vadeden teknik adamları arasında ilk sıralarda yer alan Abdullah Avcı, Genç Milli Takım'ı çalıştırdığı 2005-2005 yıllarında Türkiye'ye hem Avrupa şampiyonluğu hem de dünya dördüncülüğü coşkusu yaşatmıştı.



Hiddink'e dün 'İstifa' diye tempo tutan taraftarlar da Abdullah Avcı'nın ismini bağırarak, Milli Takım'ın başında görmek istedikleri hocayı ilan ettiler. Türkiye Futbol Federasyonu'nun da Ertuğrul Sağlam ve Abdullah Avcı ismi üzerinde durduğu ancak Avcı'da karar kıldığı öğrenildi.





Hiddink basın toplantısında oyuncularını küçümseyen, rakibi öven açıklamalarına devam etti. İşte o mesajlar:

İlk dakikada gelen gol planlarımızı yıktı. Rakip savunmayı bir türlü aşmayı başaramadık.

İki takım arasında oyuncuların oynadıkları ligler bakımından fark var. Avrupa'da oynayan Türk oyuncular az süre alıyor.

Türk takımları da Avrupa Kupaları'nda oynuyor ama Burak dışında kilit oyuncuları yabancı.

Genç oyuncuların biraz zamana ihtiyacı var.

Türkiye duygusal bir ülke. Benim için önemli değil, istediklerini yapabilirleri.

Yaza kadar kontratım var. Salı günkü maçtan sonra değerlendirme yaparız.

Yardımcılarımla oyuncular hakkında konuşurum ama seçim kararı bana aittir.

Avrupa ve Dünya Kupası seviyesi yüksek oluyor, gidebilmek de zorlaşıyor.

Kazanacağız desem herkesin hoşuna gidecekti. Ben gerçeklerle yüzleşelim dedikçe benden kimse hoşlanmıyor.

Benim için de hayal kırıklığı var. Gördüklerimden sonra 5 gol atarız diyemem.

Oyuncular 2. maçta onurları için oynayacaklar.

Bazıları sorumluluk almaktan kaçıyorlar. Risk almadılar.

Hırvatlar 3 günde bir maç oynamaktan şikayet etmiyorlar. Bizim oyuncularımız da gelişecek.

Duygusallığı bırakıp, üst seviyeye nasıl geliriz buna bakmak gerekir.

Takımımızın gücü onları yenecek düzeyde değildi, gücümüz yoktu.

Bizim de Avrupa'da oyuncularımız var ama kendi takımlarında sürekli yer bulamıyorlar.



